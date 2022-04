La Setmana Santa, que la tenim a tocar, posarà aquest any a prova la nostra capacitat per deixar enrere la pandèmia. En gran part d'Espanya, després de dos anys de restriccions, tornen les celebracions multitudinàries. Però també és el moment de tornar sobre les tradicions que ni tan sols la covid-19 ha pogut frenar. Com les gastronòmiques. Quan entreveiem les festes de Pasqua, és hora de desempolsegar el receptari típic de les dates, un variat rosari de plats que només tenen una cosa en comú: no hi ha carn. Però, paradoxalment, la penitència de la tradició cristiana no està renyida aquí amb el plaer culinari. Aquests són 10 plats fonamentals de Setmana Santa:

Oli Preparació Tallem en llesques el pa, preferiblement de crosta fina. No s'han de tallar massa primes perquè no es trenquin en fer-les, però tampoc massa gruixudes perquè no es facin pesades. Escalfem la llet en un cassó amb el sucre, una branca de canyella i una mica de pell de llimona fins que bulli. Llavors ho retirem del foc i deixem que refredi, tapant el cassó. Quan s'hagi temperat, col·loquem les llesques de pa amb la llet en un recipient fins que quedin ben molles. Les haurem de deixar a remull una mica més d'estona si el pa és del dia abans o més. Posem oli a foc alt mentre batem els ous. Quan l'oli ja sigui calent, passem les llesques de pa per l'ou i les anem fregint fins que quedin daurades pels dos costats. Llavors les retirem sobre paper de cuina perquè absorbeixi l'excés d'oli i les cobrim amb el sucre i la canyella. Bunyols de bacallà Ingredients 300 grams d'engrunes de bacallà dessalat

Sal Preparació Si hem d'esgrunar el bacallà, ens assegurem que no en quedi cap espina. Piquem molt fina la ceba o el ceballot i ho reservem. Tamisem la farina sobre un bol i li afegim el llevat. Trenquem els ous, els bolquem sobre aquesta barreja i els batem fins que tingui un aspecte homogeni. Hi incorporem el bacallà amb la ceba (o el ceballot) i el julivert, també tallat molt fi. Ho deixem reposar un quart d'hora abans de fregir. Per fer-ho, cal utilitzar molt oli en un cassó o paella profunda. Els bunyols es fregeixen quan l'oli sigui calent, però sense arribar a fumejar, en petites tandes perquè la temperatura de l'oli no baixi en excés. Per formar els bunyols ens podem ajudar de dues culleres. No cal que tinguin una forma perfecta. Ens assegurem que queden daurats pels dos costats. Llavors els traurem i els col·locarem a sobre de paper absorbent per retirar-ne l'excés d'oli abans de servir-los. Però, a més dels anteriors, hi ha altres plats típics de Setmana Santa: Potatge de vigília Sense carn en el menú de Setmana Santa, aquest potatge contundent amb cigrons, bacallà, espinacs i ou cuit ens aportarà les proteïnes que necessitem. Sopa d'all Un dels plats de cullera més clàssics i austers també és sa i nutritiu. Pa, ous, all, pebre vermell, oli d'oliva i aigua per elaborar una altra recepta essencial. Patates viudes De nou, una recepta senzilla, però boníssima que té la clau en el punt de cocció de la patata, l'ingredient principal. Amb ceba, all, pebre vermell, julivert, oli d'oliva, sal i pebre negre o blanc n'hi haurà prou per preparar un plat molt vinculat a aquestes festes. Bacallà 'ajoarriero' El bacallà és un clàssic de Setmana Santa. Cuinar-lo amb el sofregit típic d'aquesta recepta, que inclou verdures, tomàquet, all i pebrots, és una de les opcions típiques d'aquestes dates. Truita de gambetes Un plat tradicional de Cadis que ja és molt popular a tot Espanya. Amb gambetes, aigua, sal, farina de cigró, ceba i julivert podem elaborar aquest original plat. Mones de Pasqua Els dolços tenen molta presència en el receptari de la Setmana Santa. Juntament amb les torrades, les mones de Pasqua són una altra de les receptes estrella. Llet fregida Tot i que aquestes postres es mengen durant tot l'any, la llet fregida també guanya protagonisme per Setmana Santa. Pestinyos La llista de dolços associats a aquestes dates és inabastable. Els pestinyos, unes postres amb moltes variants, però que s'elaboren bàsicament amb farina, oli d'oliva, vi blanc, anís i pell de llimona, entra en la selecció, tot i que també porta llard de porc.