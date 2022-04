Si ets dels compradors que al supermercat agafa els productes sense fixar-t'hi massa, potser t'ha passat per alt: a l'apartat de la carn hi sol haver una gran varietat d'hambuergueses, però moltes, tot i semblar-ho, no són de carn, carn.

Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciència i Tecnologia dels Aliments i autor de Que no te líen con la comida (Destino) anima els consumidors a fixar-se en la denominació del producte. Si ens fixem a l'etiqueta de les nostres hamburgueses potser ens endurem una sorpresa ja que, enlloc de car hi posa "burger meat".

Per què? Doncs la raó rau en el fet que burger meat no és exactament el mateix que carn. Carn és carn (sense res més). Si se li afegeixen més ingredients (com sulfits o hortalisses), no es pot comercialitzar com a carn i per aquest motiu se li posa el nom de burger meat.

Un altre exemple: el "fiambre de jamón" no és el mateix que el pernil cuit o el pernil cuit extra. “El primer és de pitjor qualitat perquè inclou menys carn ja que s'hi afegeix midó [de patata, per exemple] per retenir aigua”, aclareix el divulgador científic. Tampoc no és el mateix xocolata -que té sucre- que el cacau. La diferència és que el primer és dolç i el segon no.