Els gremis de pastissers de Barcelona, Tarragona i Girona, s’afegeixen a la iniciativa del xef José Andrés a través de la seva fundació World Central Kitchen, que dona ajuda als refugiats procedents d’Ucraïna. Els pastissers catalans que s’adhereixin a la campanya Mona per la pau donaran un euro de cada mona venuda a l’ONG del xef asturià.

A Figueres trobareu la Mona de la Pau a les pastisseries associades:

Iris del carrer Caamaño 10.

del carrer Caamaño 10. Fàbrega del carrer Nou, 24.

del carrer Nou, 24. Òpera del carrer Era d'en Vila, 42.

del carrer Era d'en Vila, 42. Tall Dolç del carrer Lasauca, 3.

del carrer Lasauca, 3. Parc Bosch del carrer Vilafant, 19.

Passada la Setmana Santa, cada pastisser ingressarà els diners recaptats al compte de l’ONG.

La fundació World Central Kitchen, treballa per tot el món per proveir de menjar a la població després de grans catàstrofes com terratrèmols, tsunamis, també va col·laborar durant la pandèmia, més recentment en la tragèdia del volcà de la Palma i ara des de fa setmanes està a la frontera d’Ucraïna amb Polònia.