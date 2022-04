El pernil de gla 100% ibèric és un reconegut antídot natural contra la depressió. Està provat que consumir-ne augmenta el colesterol bo, redueix el dolent i els triglicèrids, no modifica la pressió arterial, no fa engreixar i rebaixa la concentració de l’àcid úric sanguini.

I encara té més beneficis saludables: el triptòfan que obtenen els porcs durant la pastura de glans, l’últim període de la seva alimentació abans del sacrifici, «ajuda a l’equilibri emocional, ja que, com a precursor de la serotonina, participa en la regulació de l’estat anímic i del comportament social i prevé els comportaments depressius», segons l’estudi clínic realitzat pel doctor Emilio Márquez Contreras amb 100 persones sanes d’entre 25 i 55 anys que cada dia, durant vuit setmanes, per esmorzar van menjar 40 grams de pernil de gla cada una. El porc ibèric és, per tant, un bon soldat contra la depressió humana.

«Aconseguir l’excel·lència de la carn d’aquests porcs és un procés summament delicat», assegura Francisco Espárrago, president de Señorío de Montanera, una societat de la DO Dehesa de Extremadura amb més de 70 ramaders dedicats a la cria i comercialització del porc ibèric de gla que pasta per la devesa extremenya, part d’Andalusia i l’Alentejo portuguès, abans que el sacrifiquin.

És en aquests paratges frondosos on creix el porc ibèric, generosament convidat durant els seus dos anys de vida, com si es tractés d’un paradís terrenal, a alimentar-se del fruit dels roures petits, els roures, les alzines sureres i les alzines. Han de menjar 12 quilos diaris de gla per engreixar-se només un quilo al dia.

En aquesta gran vida, cada porc dorm en pastures de gla de dues hectàrees entre l’octubre i el febrer, i camina 14 quilòmetres diaris. Els marrans fixen així al seu teixit adipós quantitats importants depolifelons, tocoferols i altres antioxidants naturals.

Per posar a l’abast dels consumidors els prodigis que produeixen aquests animals alimentats de gla, Señorío de Montanera ha posat en marxa la campanya ‘El club del cerdo ibérico’, gràcies a la qual és possible adquirir un exemplar sencer i rebre de manera periòdica i individualitzada cada un dels productes elaborats amb les diferents parts del seu cos. Cada entrega va acompanyada d’un vi diferent del celler val·lisoletà Cepa 21, un dels més innovadors de la Ribera del Duero, i el primer enviament conté, a més, una làmina i un calendari exclusius, dissenyats per l’artista del ‘collage’ Pils Fer.

Mitjançant la web tienda.senorio.es, és possible adquirir, amb disponibilitat limitada, fins al 30 d’abril, un porc complet (32 kg, gla 100% ibèric, amb DOP Dehesa de Extremadura) o mitja unitat (21 kg), les peces curades del qual s’enviaran des del juny d’aquest any fins al novembre del 2024. El preu del porc sencer és de 1.395 euros (IVA inclòs), amb possibilitat de finançar-lo a 12 o 18 mesos.

En la primera entrega, al juny, Señorío de Montanera enviarà dos xoriços de gla 100% ibèric, dues llonganisses de gla 100% ibèric, dues sobrassades, dos botifarrons de gla 100% ibèric i una presa curada de gla 100% ibèrica.

Al juliol entregarà una llonganissa de gla 100% ibèric culana, un xoriço de gla 100% ibèric culà i un filet embotit de gla 100% ibèric. A l’octubre enviarà un bisbe de gla 100% ibèric, un llom doblegat de gla 100% ibèric, una llonganissa de gla 100% ibèric culana, un xoriço de gla 100% ibèric culà i un filet embotit de gla 100% ibèric.

El juliol del 2023 tocarà una paleta de gla 100% ibèric DOP Dehesa de Extremadura, de 5 quilos, i al novembre, l’altra paleta del porc. El juny del 2024 arribarà el primer pernil de gla 100% ibèric DOP Dehesa de Extremadura, i al novembre, el segon pernil.