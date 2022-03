La pizza és, probablement, l’àpat favorit de la majoria de llars. La massa, el formatge mozzarella i el joc amb qualsevol tipus d’ingredient la converteixen en un plat suculent amb el que és molt difícil no caure en la temptació. Fa ja més d’una dècada que l’italià Giuseppe Brau va obrir l’Origano, una pizzeria italiana on es pot menjar la millor pizza de Figueres i voltants, i gaudir de tota la tradició que rodeja a aquest plat.

A la seva cuina l’originalitat parteix de la base que són italians. Qui millor que un autòcton d’Itàlia per preparar un plat tradicional com és la pizza? Però no només això, la pizza original, l’autèntica, la que preparen els ‘pizzaiolos’, lluny del que les grans marques de cuina ràpida ens han fet creure, es prepara amb pocs ingredients i sempre tenint present la qualitat d’aquests que són locals, frescos i de temporada. “Les pizzes i els nostres plats són fidels al retrobament entre la memòria i la tradició ben explicada”, diuen des de la pizzeria.

La carta de la pizzeria l'Origano de Figueres n’és un reflex molt fidel. Compta amb més de 20 tipus de pizzes diferents que van des de les més tradicionals com la Margheritta o la Napoli, fins a algunes més innovadores com la Barbacoa. No tenen més de quatre o cinc ingredients i el procés d'elaboració és totalment artesanal. Un respecte per la tradició molt difícil de trobar avui en dia al mercat de la pizza.

Però si hi ha un element ben conegut a la casa són les seves pizzes de mig metre. Un mite de la regió de Campania elaborat amb una massa quadrada i que permet combinar un o dos gustos de la seva carta: Vulcano i Barbacoa o Oslo i 4 Stagioni. Un sopar ideal per compartir una nit en família o gaudir d’un partit de futbol on la pizza sempre serà el referent ideal.

Plats i postres tradicionals d’Itàlia

La cuina italiana i la tradició no només estan representats per la pizza a l’Origano. El local també ofereix altres plats tradicionals d’Itàlia a la seva carta, principalment pastes, una ‘Lasagna’ cuinada a l’estil italià, i postres que poden acompanyar perfectament a la reina de la casa.

Les seves amanides com l’Origano, la Salsa Tonnata o la Tricolore, o els seus entrants com el Capaccio de Vedella o la seva varietat de formatges italians també són bones opcions per combinar amb les seves pizzes. Per cert, si algú és fan de la carbonara original, els seus spaghetti s’elaboren seguint la recepta tradicional amb ou i guanciale, un embotit italià molt similar a la cansalada. Res de nata i bacon.

Per rematar una experiència gastronòmica d’aquest nivell, les postres són imprescindibles. Aquí també prima la tradició i l’Origano n’ofereix tres que són més italians que la bandera. La Pannacotta, el Tiramisú i el Mousse di cioccolatto de la casa són tres gustos dolços que senten de meravella després de menjar una pizza de deu.

Obert cada dia i entrega a domicili

L’Origano obre cada dia de la setmana de 18 h a 24 h. El seu local està situat al carrer Tapis 71, cantonada amb el carrer Orient 1. Ofereixen servei de menjar a domicili a Figueres i fins a 10 km al voltant de la ciutat.

També existeix l’opció de menjar al local, ja que tenen una sala i terrassa, o anar a recollir les pizzes ‘in situ’.

Podeu fer comandes trucant al 872 21 27 40 o al 972 50 26 57

Per a més informació es pot consultar el seu web