42.000 ous frescos, 54.000 quilos de farina per fer pa, 8.400 de pollastre i 7.875 ampolles de cervesa. Aquestes són algunes de les ingents quantitats d’aliments i begudes que es guarden a les cabines refrigerades d’un gran creuer per satisfer la fam, de vegades voraç, dels viatgers durant tan sols una setmana. En un sol dia, aquests turistes de mar, que naveguen en els creuers que apadrina l’actriu Sophia Loren, endrapen un total de 600 pizzes. Les sobres triturades de tant menjar acabaran al fons abissal per alimentar la fauna marina.

«Planifiquem la compra amb un mínim de 80 dies d’antelació», explica Nagabadu Dassari, cap de Food & Beverages de MSC Virtuosa, l’últim ‘creuer intel·ligent’ de més de 177.000 tones inaugurat per la naviliera italianosuïssa MSC que acaba aquests dies el seu ininterromput periple, des del novembre, pel golf Pèrsic. El relleu a aquest barco amb capacitat per a 6.500 passatgers serà el MCS Bellissima, que farà fins al 25 de juny el mateix recorregut àrab en set dies: de Dubai a l’illa artificial de Sir Bani Yas per anar després a Abu Dhabi, creuar el mar d’aquesta extensió de l’oceà Índic cap a Doha i tornar a Dubai. L’expedició ha tingut tant èxit aquest any marcat per <strong>l’aixecament de les més estrictes restriccions del coronavirus</strong> que la companyia ha allargat la ruta durant dos mesos més.

Un bufet, 10 restaurants i 21 bars

Encarregat de 800 dels 1.400 membres de la tripulació de MSC Virtuosa, Nagabadu Dassari supervisa la compra, l’emmagatzematge i la distribució de tot el que es menja al bufet de 1.336 places del barco, als seus 10 restaurants i als seus 21 bars, cinc dels quals exteriors amb vistes al mar i un de regentat per un robot que atén la clientela en vuit idiomes mentre serveix els còctels. «Tenim en compte la nacionalitat dels passatgers, l’edat i els seus gustos», explica en un dels salons de l’immens creuer de 19 pisos, 331 metres d’eslora, 43 de mànega i 2.421 camarots, 1.800 dels quals amb balcó.

El Marketplace bufet, obert durant les 24 hores del dia, ofereix tota mena de receptes. ¿Què és el que més mengen els passatgers? Pizza, més de 600 al dia. Els cuiners de MSC Virtuosa fan les seves pròpies pizzes igual com la mozzarella que es consumeix en el creuer.

A les bodegues de l’embarcació es guarden, a més, de 42.000 ous frescos, 5.400 quilos de farina, 2.100 litres d’oli de gira-sol, 2.100 quilos d’arròs, 5.250 quilos de vedella, 2.100 quilos de porc, 8.400 quilos de pollastre i 1.050 quilos de carn freda.

L’avituallament està garantit pels proveïdors locals dels ports on atraca el barco als quals se’ls compra, sobretot, la verdura i la fruita fresca, 42.000 quilos en total per a la setmana. La resta és portada al creuer als contenidors de la mateixa naviliera, indica Nagabadu Dassari, emocionat al recordar que va entrar en la companyia fa 23 anys com a netejador i ara lidera un equip de més de 800 persones.

Per a aquest periple àrab, Dassari compta a més amb 5.250 litres de llet, 2.100 quilos de sucre, 1.890 quilos de formatge, 1.050 quilos de diferents tipus de pasta, 840 quilos de mantega i 1.575 quilos de patates fregides.

Que no hi falti de res

I, ¿què és el que més es beu? A part dels 42.000 litres d’aigua que hi ha a les bodegues i el cafè, els passatgers, per refrescar-se, opten sobretot per la cervesa. Més de 7.800 ampolles i 5.250 litres de cervesa desapareixen en tan sols una setmana junt amb centenars de litres de vi, 23.100 llaunes de refrescos i 2.625 ampolles d’espirituosos.

«El que és fonamental és que aquí no hi falti de res», insisteix el responsable de F&B abans de revelar què fa amb les sobres. ¿Van a l’aigua sense més ni més com a menjar per als peixos?

En part sí i en part no. Les sobres no es poden tirar a menys de 12 milles de la costa i mai han d’estar ficades en bosses de plàstic. «El que fem és seleccionar i triturar, esmicolar-ho tot bé, per llançar-ho a altamar i contribuir així a l’alimentació de la fauna marina», conclou Dassari mentre observa com el seu equip prepara al Marketplace bufet una efímera cantonada dedicada als dolços que es converteix immediatament en la principal atracció del dia dels més llaminers del creuer i que desapareixerà en un tres i no res.