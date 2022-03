Després de dos anys, la Fira del Conill torna a sortir al carrer per continuar promocionant la carn de conill, en una edició especial de 25 aniversari amb activitats molt diverses. «Volem que el cap de setmana de la fira sigui impossible marxar de Vilafant, perquè no hi hagi alternativa millor. Per això, hem proposat una gran diversitat d’activitats, que estem convençuts que permetran que tothom trobi la que més s’ajusta als seus gustos», explica el regidor de promoció econòmica César González.

A Vilafant, ja es respira ambient de fira, gràcies al Conill en ruta, una proposta gastronòmica que va arrencar el 18 de març amb 13 restaurants de proximitat que donaran pas a la fira el cap de setmana del 2 i el 3 d’abril.

El dissabte 2 d'abril, a la tarda, començaran les activitats de la Fira que es localitzaran a l’espai del Cau, un entorn just darrere de l'església de Sant Cebrià, obert i recentment remodelat que disposa d’una sala polivalent per a diferents activitats. En aquesta primera jornada de fira es podrà fer des d’un escape room amb inscripció prèvia el mateix dia de la fira fins a un maridatge del celler Hugas de Batlle i de Cuina 22 de Vilafant, també amb inscripció prèvia i a un preu de 5€. Per tancar el primer dia de Fira, hi haurà el Conill in Concert amb l’actuació de la DJ Lia Jensen, acompanyada de servei de menjar de Food Trucks i una cervesera artesana local. El diumenge, la plaça major de Vilafant tornarà a acollir els restaurants a la plaça per oferir els tastets de conill.

Aquest any, els tiquets per a la degustació tindran un preu de 7 € i inclouran 4 tastets de la cuina del conill, 1 plat d’arròs de conill, les postres típiques de la fira, “les cues de conill”, un gelat, vi o aigua. «Hem volgut que els tastets del diumenge es convertissin en un àpat, per això hem decidit ampliar el tiquet que, a més de 4 degustacions dels restaurants que participen a la plaça també, inclou arròs», explica González.

Una altra de les novetats del diumenge serà a la tarda, ja que enlloc del Conill in Concert, que aquest any passa a dissabte, podrem gaudir d’un showcooking a càrrec del xef del restaurant Can Xapes, que mostrarà com preparar la carn de conill. Aquesta 25a edició de la Fira del Conill acabarà a ritme d’havaneres amb el grup Els Pescadors de l’Escala i una degustació de rom cremat.

Les inscripcions per participar en el maridatge del dissabte es poden fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.vilafant.cat i els tiquets per a les degustacions dels tastets de conill es podran adquirir el mateix diumenge de la fira a la plaça major.