Jordi Roca i Alejandra Rivas han creat Rocambolesc Confiteria, un nou espai que explora la creativitat de les llaminadures i del món dolç. És al costat de la gelateria Rocambolesc de Girona, al carrer de Santa Clara, i aquest divendres 25 de març s'inaugura. Rocambolesc va néixer el 2012 mitjançant Jordi Roca i Alejandra Rivas i la seva passió pel món dels gelats. En el procés d'elaboració i creació inicial dels gelats, hi havia una divertida sinergia entre les postres de Jordi Roca i els gelats. Els 'toppings' es van convertir en l'alternativa perfecta perquè els gelats esdevinguessin la versió completa de les postres.

Galetes, torrons, pastissos...

Amb el pas del temps, Rocambolesc s'ha anat aventurant en el món dolç creant productes de confiteria per a les ocasions més especials.

Sweet dreams... @jordirocasan y @ALERIVAS12 abren esta tarde la confitería @RRRocambolesc en Girona ✨ Felicitats per la parella més dolça de casa 🍭🍬 pic.twitter.com/HnADVthlsH — El Celler de Can Roca (@CanRocaCeller) 25 de marzo de 2022

Seguint aquest camí, a Rocambolesc han trobat la fórmula perquè el projecte no només estigui dedicat a la gelateria, sinó que també pugui continuar creixent en el món de les llaminadures, caramels... Per aquesta raó, s'ha creat Rocambolesc Confiteria. Les galetes, els torrons, els 'panettones', les mones, els pastissos, les figures de xocolata de Nadal, el calendari d'advent, les bambolesques, les rajoles de xocolata, els 'toppings'... que s'han anat creant per a les festivitats i les ocasions especials, i moltes altres noves elaboracions, tenen el seu propi lloc en aquest nou espai.