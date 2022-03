Al reboster britànic Ben Cullen se’l coneix popularment com The Bake King (en català podria traduir-se com ‘el rei dels pastissos’), i amb raó, perquè la seva infinita imaginació i habilitat per fer pastissos sorprenents deixen parat qualsevol persona, li agradi el dolç o no. L’últim exemple de <strong>the_bakeking</strong> (el nom del seu perfil a Instagram) és un pastís amb forma humana que faria les delícies de Jack l’Esbudellador.

Anem per parts, i mai millor dit. Cullen ha creat unes cames i uns braços que són pastissos però que semblen realment extremitats de qualsevol persona. Lògicament, les fotos que ha penjat al seu mur s'han convertit en virals. No en va, té més de 300.000 seguidors. Però sobretot, ha tingut molta més repercussió perquè l'ha creat per al raper Slowthai, que ha utilitzat aquest pastís 'humà' en un videoclip de 'Feel away', on els convidats a una festa en una habitació d'hospital on està el protagonista se'l mengen a trossets. Com dèiem, no és la primera vegada que deixa al·lucinats els seus 'followers'. Insectes, nadons, unes vambes, el comandament de la Playstation... Qualsevol cosa que puguis imaginar, ell ja l'ha convertit en un pastís. I tot amb un realisme que et fa dubtar que allò sigui comestible.