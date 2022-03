Una llinda de pedra datada del 1798 ens situa en una de les masies de referència del nucli de Vilacolum, a tocar la C-31. En ella hi trobarem l’Hotel Aires de l’Empordà amb un restaurant que ens ofereix una excel·lent cuina de proximitat oberta a tothom.

L’establiment, de quatre estrelles, preserva tot l’encant d’una propietat rústica del segle XVIII, completament restaurada i que ens permet gaudir de la seva estructura arquitectònica de volta catalana i pedra vista.

El restaurant disposa de diversos menjadors que tenen en la lluminositat i el bon gust decoratiu una de les seves targetes de presentació. La principal és la gastronomia, pensada per a satisfer els clients amb plats ben elaborats amb productes de primera qualitat.

El menú diari val 26 euros (35 els caps de setmana i festius). La carta és variada, amb una proposta especial de paelles per emportar, i està acompanyada per un assortit celler de vins. En aquesta època, el restaurant és obert de dimecres a diumenge en horaris de migdia i nit. Per quan el temps acompanya, disposa de diverses terrasses exteriors ideals per a prendre alguna cosa o menjar a l’aire lliure. També és destacable el seu esmorzar en format de bufet lliure per als hostes de l’hotel, molt ben valorat per tots els qui fins ara han pogut tastar-lo.

L’establiment té pàrquing propi gratuït, wifi a tot el recinte i pot organitzar àpats de grup reduït per a famílies, amics o empreses.

La visita a l’Hotel Aires de l’Empordà fa honor al seu nom i ens permet desconnectar de la vida quotidiana amb unes instal·lacions de primer nivell absolutament recomanables per a passar-hi uns dies de descans o com a epicentre de sortides i excursions per la comarca. Es troba a pocs minuts de la badia de Roses i de Figueres.

L’Hotel té catorze habitacions amb balcons i terrasses exteriors, una de les quals és una suite amb dues cambres, i una piscina de somni.

Hotel Aires de l'Empordà

Adreça: carrer Besalú, 28. Vilacolum (Torroella de Fluvià)

Telèfon: 972 529 671

Web: www.hotelairesdelemporda.com