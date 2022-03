Ja fa més de deu dies que la pastisseria Juhé de l’Escala va guanyar el premi al millor xuixo del món en la tercera edició del Concurs Mundial del Xuixo celebrat a Girona en el marc del Fòrum Gastronòmic. I els efectes del reconeixement no s’han fet esperar. Així ho explica el responsable de l’establiment, Agustí Gardella: «Fa dies que se’ns ha disparat moltíssim la venda de xuixos, no atrapem els clients, tenim molts encàrrecs». I només cal veure la cua constant d’aquests darrers dies fora l’establiment per corroborar-ho.

Gardella assegura que han rebut el premi amb molta satisfacció i que n’estan molt orgullosos. De fet, era la tercera vegada que presentaven el xuixo al concurs. «Sempre tens una esperança de guanyar, però ho fèiem més per participar i col·laborar. En cap moment ens ho esperàvem, va ser una gran sorpresa.» Segons el jurat, el xuixo de la pastisseria Juhé destacava en tots els punts que valoraven, com la qualitat de la crema, del fregit, el sabor i l’aspecte interior. I tot i que Agustí Gardella afirma no saber quin és el secret del seu xuixo, assegura que «cuidar els petits detalls» és fonamental. «Cuidem molt la matèria primera i creiem que fem una molt bona crema pastissera, amb ous frescos i llet fresca, i el fregim amb oli d’oliva suau», explica. Des de la pastisseria també agraeixen les felicitacions d’aquests darrers dies, en especial les dels clients de sempre, a qui –declaren– estan molt agraïts.