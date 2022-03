La Ruta de les Tapes de Roses torna del 25 de març al 3 d'abril amb 77 propostes i 38 vins de la DO Empordà. La presentació d'aquesta sisena edició ha tingut lloc aquest matí al Teatre Municipal de Roses. Les tapes presentades pels 77 cuiners i cuineres, acompanyades dels 38 vins, garnatxes, moscatells i escumosos dels 19 cellers DO Empordà que maridaran els plats, s’han presentat avui, oferint un fantàstic mosaic d’ingredients, textures, colors i aromes, testimoni de la riquesa culinària de Roses.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Roses, Joan Plana Sagué; del regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens Palou; i del president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra Portell, que han volgut agrair i reconèixer la tasca duta a terme pel sector de la restauració rosinc. En aquest sentit, Fèlix Llorens assenyala que "la Ruta de les Tapes, a part de ser un gran esdeveniment popular que resultaria impossible sense la implicació dels bars i restaurants de Roses, és una ocasió perfecta per descobrir la gastronomia del nostre poble."

Miquel Gotanegra destaca que "la Ruta de les Tapes és un projecte que compleix amb tots els paràmetres de posada en valor de la excel·lència dels nostres productes, com són els productes gastronòmics de proximitat i la DO Empordà, a través d’una col·laboració público-privada d’èxit".

L’alcalde, Joan Plana, ha recordat que la darrera presentació realitzada al Teatre Municipal de la Ruta de les Tapes va ser la de l’edició 2020, "seguida al cap d’unes hores de l’anunci de l’aturada completa d’activitats a causa de la pandèmia de la Covid’19. Si en aquells moments, l’anul·lació de la Ruta de les Tapes va suposar el primer punt d’inflexió cap a la nova situació de paralització de les nostres vides, l’acte d’avui pren el simbolisme del retorn a la normalitat i de la recuperació de les activitats socials que tanta falta ens fan".

Qualitat i creativitat gastronòmiques

Fideuada amb tinta i mousse d’allioli suau, croqueta de carn i calçots amb salsa romesco, bombons de foie-gras amb melmelada de ceba amb Pedro Ximénez, parmentier de suquet de peix de Roses amb rap del cap de Creus, flors de milfulls farcits de remenat de bacallà i patates panadera, crema de gamba de Roses amb cruixent de cansalada de porc ibèric, patates braves amb salsa brava i mussolina d'all negre... o propostes dolces com xocolata i iogurt amb crumble de carquinyoli i almívar de llet, croqueta dolça de ratafia i nous, o lionesa amb crema praliné, són només algunes de les 77 creacions ideades pels cuiners i cuineres especialment per a l’ocasió, i que el públic podrà assaborir al llarg dels dies de la Ruta.

El preu de cada degustació es manté en 3€, import que inclou tapa + "zurito" de vi DO Empordà.

La Ruta de les Tapes de Roses, arriba avalada per l’èxit de públic i les excel·lents valoracions rebudes al llarg de les anteriors edicions. L’any 2019, la campanya assolí la xifra de 193.750 tapes servides, convertint els carrers de Roses en epicentre gastronòmic de les comarques gironines durant 10 dies. L’anul·lació de la ruta l’any 2020 amb motiu de la pandèmia, i l’adaptació a la tardor de l’any 2021, no han fet decréixer l’interès per la campanya, tal i com demostra l’elevat nombre d’establiments adherits i la forta implicació dels sector gastronòmic de la població per donar a conèixer la qualitat i riquesa culinàries de Roses i la producció enològica de la comarca.

Una app per no perdre’s res de la Ruta

Una guia en paper, enguany a la venda a l’Oficina de Turisme i als establiments adherits a un preu de 0,20 € per motius de sostenibilitat i logístics, permet conèixer el llistat d’establiments, adreces i descripció de les tapes i vins que s’hi serveixen. L’Àrea de Promoció Econòmica, segueix però apostant per les noves tecnologies i, per segon any, incorpora una aplicació mòbil que permet, de manera senzilla i ràpida, disposar de tota la informació necessària per gaudir al màxim de la campanya: llistat d’establiments, ubicacions, horaris, fotografies de cada tapa, etc.

L’app, que ja està disponible per a la seva descàrrega, compta a més de geolocalització per visionar en pantalla els establiments que es troben propers al punt on es troba la persona, la distància amb un bar o restaurant concret i com arribar-hi, o si, en el moment actual, l’establiment que ens interessa està obert, tancat, o a menys de mitja hora de tancament. Assenyalar les tapes favorites, quines s’han degustat ja i quines estan pendents, o participar en el concurs de la Ruta, són altres utilitats que permet l’aplicació.

Premis a la millor tapa i al públic assistent

Com en edicions anteriors, el públic assistent podrà participar (a través d’una butlleta o via app) en el concurs d’elecció de la millor tapa de la campanya. Per optar als premis cal realitzar 9 degustacions de tapes diferents i votar la tapa favorita. Els premis consistiran en talonaris nominals per gaudir de totes les tapes de l’edició 2023 de la Ruta gratuïtament i, en el cas del primer premi, també en un lot de vins gentilesa del Consell Regulador de la DO Empordà.

Els establiments participants també opten al premi a la "Millor tapa de la Ruta 2022". A més de la guanyadora per votació popular mitjançant el sistema de butlletes, un jurat professional que anònimament tastarà totes les tapes, votarà també la seva guanyadora. En conseqüència, el concurs compta amb dos premis a Millor Tapa, l’escollida pel públic i la del jurat.