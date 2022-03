L'Ajuntament de Vilafant proposa una ruta de 12 restaurants de l’Alt Empordà i 1 del Pla de l’Estany per descobrir la gran versatilitat que de la carn de conill i la qualitat del conill de Vilafant. L’any passat a causa de la pandèmia, la Fira del Conill, tal com la coneixem amb els tastets a la plaça, no es va poder celebrar, però des de l’Ajuntament no volien deixar passar un altre any en blanc i van idear el Conill en ruta, portant els tastets de conill a diferents restaurants de la comarca.

Després de la bona acollida de l’any passat, i per tal de continuar promocionant la carn de conill més enllà del cap de setmana de la fira, el consistori aposta per repetir l’experiència amb el segon conill en ruta i el fa créixer, passant de 9 restaurants en l’edició anterior als 13 d’aquest any. «Amb el conill en ruta volem sortir dels límits del nostre municipi i promoure el conill de Vilafant creant un circuit en el qual es pugui provar la gran diversitat de maneres de preparar la carn de conill que ens proposen els diferents restaurants», destaca el regidor de promoció econòmica César González.

Del 18 de març fins al 2 d’abril, data de la Fira del Conill, els restaurants participants proposaran o bé un tastet amb carn de conill o bé un plat dins de les seves cartes o menús. L’Ajuntament de Vilafant proporciona el conill perquè els restauradors puguin elaborar les diferents propostes gastronòmiques i en fa la difusió. «Aquest any, la fira del conill, que és un dels esdeveniments més esperats al municipi, arriba a la seva 25a edició, i amb el conill en ruta aconseguim que dues setmanes abans, a Vilafant i a tota la comarca es degusti la gastronomia del conill. En definitiva, ens serveix d’activitat prèvia per anar escalfant motors per la fira», explica l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

El conill una carn versàtil de cuina moderna i tradicional

Els 13 restauradors participants en aquest 2n conill en ruta proposen plats molt diversos demostrant que la carn de conill permet preparar-la de moltes maneres diferents. Des del restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys suggereixen degustar un “Conill rostit amb múrgoles”. A Can Xapes de Cornellà de Terri durant la ruta podrem tastar un “conill desossat amb cremós de pastanaga, oliva negra, xocolata, ceba dolça i suc de rostit”. Si seguim la ruta fins a Vilanova de la Muga des del Restaurant Taula Mama Roser es podrà gaudir d’un “conill amb cloïsses i ametlles”. El “Conill a la caçadora” és la proposta que ens fan des del restaurant O’Triskel de Navata i el “Blini de carn de conill metxada” és la proposta gastronòmica de la Tartana de Vilafant. El restaurant la Vinya de Garriguella també participa en aquest Conill en ruta i ho fa amb un “Conill escabetxat amb verduretes i herbes de l’hort”. Si passem per Ca la Marieta de Vilafant durant el conill en ruta podrem provar el “Conill arrebossat cruixent” i si anem cap al Bocam de Figueres degustarem el “Royal de conill amb trufa”. A Sant Llorenç de la Muga hi trobem l’Hostal de l’aigua que ens proposa un “Conill confitat amb all i romaní” i a Pont de Molins el restaurant Amiel i Molins ens proposa un “Ravioli cruixent de conill”. El Restaurant el Corral de Sant Quirze per aquest 2n Conill en ruta ens prepararà un “Conill amb ratafia i arròs cruixent”, el restaurant Can Jeroni de Figueres ens proposa un “Conill amb pebrot i tomata” i des de L’Escala el restaurant la Gruta oferirà un “Rissoto de conill amb carxofa i reducció de vi ranci”.

Tots els plats i tastets del Conill en Ruta es maridaran amb una copa de vi de la DO Empordà, apostant també pel vi de proximitat i de qualitat.