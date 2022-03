Les carxofes es couen amb aigua i sal. Es posen en una cassola amb un rajolí d’oli i es fiquen al forn a temperatura mitjana durant 15 minuts. Els espàrrecs es tallen a trossos petits i se saltegen en una paella, reservant-ne alguns per adornar. El filet es talla en sis medallons iguals. En una paella es fregeixen els medallons cinc minuts per cada costat. Se salen, es tapen i es deixen coure lentament tres minuts més. Es treuen i es reserven a la calor. A la mateixa paella, s’hi aboca el vi blanc i el xerès. Es deixa bullir durant tres minuts i, a continuació, s’aboca el suc de llimona. Es conserva a la calor sense que bulli. Es posen els medallons en una plata i sobre cadascun es col·loca una carxofa amb els espàrrecs dins. Els espàrrecs reservats es posen sobre els medallons, s’aboca per sobre la salsa i es fica la plata al forn durant 10 minuts perquè escalfi bé.