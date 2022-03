Dolç per excel·lència, la xocolata en les seves mil formes alegra els paladars de milions de persones, des de temps immemorials a Amèrica i una mica menys a Europa, on el cacau va desembarcar cap el 1500 amb les primeres expedicions que arribaven a Espanya des de l’altra banda de l’Atlàntic.

Amb els segles, les receptes per barrejar la principal matèria primera, el cacau, amb sucre i altres productes, han adquirit gairebé la categoria de ciència, mentre que nombrosos estudis s’han afanyat a rastrejar els misteriosos ressorts que és capaç d’activar al nostre cervell.

Una bona idea per disfrutar com nens d’aquesta menja és la mousse, unes postres irresistibles tant pel seu sabor com per la seva textura esponjosa, aquell detall que marca la diferència respecte a altres elaboracions.

Si volem que ens surti perfecta, només haurem de seguir algunes claus. Tot i que n’hi ha diferents variants, aquesta és una recepta senzilla i pràctica:

Ingredients (per a quatre persones):

170 g de xocolata negra (amb almenys un 70% de cacau)

50 g de mantega

50 g de sucre

3 ous

Sal

Elaboració