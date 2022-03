Una dieta variada i saludable és un hàbit fonamental si volem mantenir el nostre organisme sa i fort. Els productes provinents de les nostres hortes són un pilar bàsic si volem cuidar la nostra alimentació. Entre aquests podem destacar la carxofa, una hortalissa rica en substàncies actives que cuida el nostre fetge i és l’aliada ideal per combatre el colesterol i el sobrepès.

Aquest aliment és una excel·lent font de calci i fòsfor i també ens aporta ferro, magnesi, potassi i zinc. Però, a més, ens aporta vitamina B1, vitamina C, B3, B5 i B6.

Amb una hortalissa amb propietats tan beneficioses a l’abast de la mà, hem d’aprofitar que, a Espanya, la carxofa és un producte de la temporada d’hivern, per la qual cosa és idònia per consumir-se en els mesos d’octubre a abril.

D’aquesta manera, aprofitant que ens trobem en aquesta època de l’any, us portem un truc perfecte per disfrutar de les bondats de la carxofa sense renunciar al seu sabor. Seguint els passos que us apuntem a continuació, les carxofes us quedaran al seu punt.

Evita que s’ennegreixin

Evita que s’ennegreixinSi volem cuinar les carxofes netes sense que es posin lletges, podem utilitzar la vitamina C que podem trobar en la llimona, les taronges, el kiwi o el julivert. L’àcid ascòrbic de la vitamina C evita l’oxidació, i evita així que aquestes hortalisses adquireixin un to negrós.

Un forma d’aconseguir-ho és submergir les carxofes en un bol amb aigua freda i un bon grapat de julivert. També hem de deixar algun branquilló de julivert fresc a l’aigua durant la cocció.

Cuinar-les al seu punt

Cuinar-les al seu puntA més de ser la manera més senzilla i ràpida de cuinar aquest aliment, també és el millor mètode d’obtenir uns cors de carxofa cuits sense símptomes d’oxidació i sense necessitat d’afegir cap ingredient antioxidant.

Per aconseguir-ho, hem de coure les carxofes senceres en aigua amb sal, sense retirar les fulles dures de l’exterior. Tampoc s’ha de realitzar cap tipus de tall. Així, els cors es couran protegits per les fulles externes. Una vegada cuites, hem de retirar les carxofes i esperar que es refredin per treure les fulles externes que no es mengen. A l’estar ja cuites, serà més fàcil retirar-les.

Si no tenim gaire temps, podem cuinar-les més ràpidament al microones. A potència màxima, això durarà uns 7 minuts. Així, les mateixes fulles de l’exterior seran una espècie de papillota que no permet que s’evaporin els sucs de l’interior de la carxofa. Es cuinaran en el seu propi suc i tindran més sabor.

Tant si ho cuinem en una olla, com si ho fem al microones, els cors de carxofa quedaran formidables i podrem congelar-los, conservar-los en oli o fer-los servir en altres receptes.