El cocktail del Forum de Girona 2022 ha estat creat pel bartender del Port de la Selva Gerard Ruiz, propietari de l'empresa Cocktail Time i membre de la junta de l'Associació Professionals de Sala de Girona, creada l'any 2018 per un grup de professionals del sector de l'hostaleria especialitzats precisament en la sala.

Gerard Ruiz explica que és un cocktail que fa un "guinyo" a les diferents etapes que hi ha hagut a la sala durant tots aquests anys, Des de les èpoques més dolces amb els maitres que van ser les vaques sagrades, passant per les èpoques més cítriques on portavem uns anys que mediaticament per diverses raons no se'ns reconeixia massa la nostra feina de sala, on vosaltres els cuiners, que merescudent, heu estat reconeguts i tractats moltes vegades com estrelles de rock.

El cocktail també té el toc floral, herbaci i fresc que simula l'època que estem vivint avui dia, on gràcies a l'eforç i perseverança el públic torna a valorar els coneixements i tècniques que utilitzem a la sala. I finalment l'escuma de poma, on les dues textures (liquid la sala i l'escuma la cuina) on avui dia estem totalment sincronitzats, compartint tarees i aportant coneixements i valors mutuos on el client és el que en surt beneficiat.

L'autor del cocktail la recepta d'aquest combinat, que ha batejat amb el nom de PdS, en honor a l'Associació Professionals de Sala: