Vint professionals reconegudes per la seva trajectòria en el món de la gastronomia protagonitzaran el pròxim 8 de març la segona edició de Gastrodona, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.

Gastrodona, que tindrà lloc a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, també es podrà seguir en línia i en directe a través del canal de YouTube de Gastroevents.

L’esdeveniment serà presentat per la periodista i comunicadora gastronòmica Carme Gasull i el periodista, gastronòmada i dinamitzador Lluís Bofill, que traslladaran al públic la seva passió per la gastronomia, en aquesta jornada en què hi haurà cuina i pastisseria en directe, així com maridatges amb cervesa.

A Gastrodona, que es desenvoluparà des de les 9 del matí fins a les 16 hores, intervindran xefs com <strong>Ada Parellada</strong> (restaurant Semproniana, Barcelona), <strong>Carlota Claver</strong> (La Gormanda, Barcelona), Eli Farrero (El ventador, Barruera), Martina, Clara i Carlota Puigvert (Les Cols, Olot); les pastisseres Gessamí Caramés (copresentadora del programa Cuines de TV3) i Roselyn Costantino (Escola Culinària Tequierococinar, Barcelona) i la sommelier Meritxell Falgueras (Celler de Gelida, Barcelona).

L’edició de Gastrodona d’aquest any comptarà també amb figures destacades en el sector, com empresàries, productores i elaboradores de la talla de Cande Andreu (secretària del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta), Núria Gibert (directora del restaurant Gaig de Singapur), Fina Navarro (cap de sala dels restaurants Gaig Barcelona i Petit Comitè Barcelona), Roser Torras (directora general de Grup GSR) i Leidy Johanna Aya Vega (administradora de Mariscos Cormar).

Hi participaran, així mateix, Patty Torres i Berta Argenté, responsables de She Bistro, projecte social que, a través de la cuina, forma i dona feina a dones víctimes de violència de gènere, incorporant-les en el món laboral en establiments de restauració propis.