El passat divendres, va reobrir el Restaurant l’Olivera by Paco Pérez a l’Hotel Peralada amb una nova carta basada en productes de proximitat. En la nova carta creada pel xef llançanenc, que acumula cinc estrelles Michelin, es pot degustar plats exquisits on predomina l’equilibri entre productes d’alta qualitat. I on destaquen plats de cassola, com els Popets amb ceba com els feia l’àvia Julia, també els arrossos de l’Alt Empordà com per exemple el Llamàntol en un arròs melós amb sípia sense oblidar el mar i la muntanya amb plats com la Tonyina tractada com un clàssic fricandó o el Filet en crema de múrgoles i puré cremós. A més a més, es suggerirà un maridatge de Vins Perelada per cada creació.

L’oferta gastronòmica del Peralada Resort es completa amb la seva joia constel·lada, el Castell Peralada Restaurant que un any més continua amb una estrella Michelin i el Shiro by Paco Pérez. Ambdós reobren les seves portes de nou aquest 3 de març. L’equip del Castell Peralada Restaurant, amb Javi Martinez i en Toni Gerez al capdavant han agafat forces durant les vacances per aquest nou any gastronòmic que comença i on es presentarà properament un nou menú degustació i una nova carta, «amb la voluntat de seguir creant experiències úniques i memorables per als seus comensals».