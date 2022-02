Parlar de Carnaval sense parlar de disfresses seria absurd, encara que parlar de Carnaval i no parlar de dolços també. La festa que precedeix la Quaresma i que se celebra aquesta setmana és una de les que més s'enriqueixen, i mai millor dit, amb les postres més saboroses i suculentes de la gastronomia.

Des de les "torrijas" fins a les filloes, són moltes les receptes que es poden elaborar aquests dies i tot, tradicionalment, amb l'objectiu que els comensals tinguin una bona base a l'estómac per aguantar la gresca que ve.

I entre disfressa i disfressa, perruca i maquillatge, emportar-se a la boca una bona mossegada, i dolça, pot ser del millor d'una festa tan tradicional com Carnaval. Així doncs, et presentem cinc receptes imprescindibles per rebre el senyor Carnal:

Coca de llardons

La coca de llardons és un dolç típic català amb els llardons com a ingredient principal.

Ingredients

2 làmines de pasta de full

200 gr de llardons

Pinyons

Sucre

1 ou

Elaboració

Preescalfem el forn a 180º perquè estigui a punt a l'hora de posar-hi el dolç. Col·loquem una làmina de pasta de full sobre la superfície de treball. Repartim per sobre els llardons. Posem l'altra làmina a sobre i amb l'ajuda d'un corró unim la massa. Segellarem els extrems fent un plec cap a dins. Pintem amb ou batut i col·loquem per sobre una bona quantitat de sucre i els pinyons ben repartits. Enfornem a 180º uns 20 minuts fins a tenir la coca de llardons.

Filloes gallegues

Les filloes gallegues són una mena de crep que es prepara per Carnaval. Són molt senzilles de fer perquè només necessiten alguns ingredients bàsics. Es poden omplir amb allò que vulguem.

Ingredients

6 ous

500 ml de llet

75 gr de farina

75 gr de mantega

Mantega

Sal

Elaboració

Batem els ous amb la mantega fins a tenir una crema uniforme que posarem al got de la batedora amb la farina tamisada. Hi afegim la llet i una mica de sal, ho batem tot i deixem que reposi una mica aquesta massa. Untem una paella amb llard. Aboquem un cullerot d'aquesta massa i deixem que es cuini una massa massa semblant a la crep. Pleguem en forma de triangle, empolvorem amb canyella i sucre glas, servim amb algun farcit dolç.

"Torrijas" tradicionals

Tant a Carnaval com per Setmana Santa, aquest dolç és benvingut a totes les cases. Aquestes llesques de pa d'un o dos dies, mullades en abundant llet o vi dolç, prèviament aromatitzades amb cítrics i altres espècies, són postres imprescindibles en aquesta època de l'any, encara que res ni ningú no prohibeix que es facin qualsevol dia.

Ingredients

300 g de pa especial per a llesques, o de pa del dia anterior o de dos dies

Pell de taronja i de llimona

1 branca de canyella

1/2 branca de vainilla

1litre de llet

2 ous

Oli

200 grams de sucre

3 cullerades de sucre i una de canyella en pols (per posar-ho al final)

Elaboració

Posem la llet en un bol i hi afegim els 200 grams de sucre, la canyella i les pells de fruita. Escalfem la llet amb tots aquests ingredients i, just abans que arrenqui el bull, tapem el bol i el deixem infusionar durant almenys 2 hores. Tallem el pa a llesques no gaire fines. Les col·loquem sobre un recipient molt gran, com la font de forn, deixant una petita separació entre les unes i les altres. Aboquem la llet a sobre (la colem). Deixem que reposi tot uns 5 minuts perquè el pa s'empapi bé i absorbeixi. Passem les llesques per ou batut i fregim. Una a una, les agafem amb les mans, les passem per les dues cares en ou batut i les fregim en oli d'oliva molt calent. Al voltant d'1 minut per cadascuna de les dues cares. Després les retirem sobre paper absorbent. Quan haguem fregit totes les llesques i s'hagin refredat, posem tres cullerades de sucre en un plat i una cullerada de canyella en pols. Ho barregem bé i untem les llesques per les dues cares.

Brunyols

Els brunyols són molt tradicionals de la gastronomia castalana i, sobretot, aquesta època. Es cuinen molt ràpidament i tenen moltíssim gust.

Ingredients

250 ml d'aigua

75 gr de mantega

125 gr de farina

1 culleradeta de llevat

3 ous i una clara

Una mica de sal

Oli d'oliva

Elaboració

Escalfem l'aigua amb una mica de sal i afegiu-hi la mantega perquè es fongui. Sense que arribi a bullir, hi afegim la farina prèviament tamisada amb la cullerada de llevat. Remenem la barreja fins que no s'enganxi al cassó, deixarem que es refredi abans de començar a donar-li forma. Quan està freda li incorporem els ous un a un sense deixar de remenar, tindrem llesta la massa. Posem en una paella oli i la closca d'una llimona o una taronja per aromatitzar-ho. Quan escalfem l'oli, li retirem les pells i comencem a fregir els bunyols. Escorrem i els servim arrebossats en una mica de sucre i canyella.

'Cassatelle de ricotta' sicilians

Els cassetelle de Ricotta i xocolata són una de les delícies tradicionals del Carnaval de Sicília.

Ingredients

300 grams de farina

30 gr de sucre

30 gr de vi blanc

30 gr de mantega

2 ous

Pell de llimona

250 gr de formatge 'ricotta'

60 gr de llavors de xocolata

50 gr de sucre glas

Sucre glaç per decorar

Elaboració