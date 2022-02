L'actor Robert de Niro, conegut amant de la bona taula, serà l'ambaixador de la fira gastronòmica Madrid Fusión d'aquest any. Ho farà només a canvi d'un dinar per a ell i la seva parella. Podria ser el menú més car del món i que ja s'ha consagrat com "el menú degustació més exclusiu mai elaborat, cuinat per cinc dels més grans xefs del món".

Serà l'únic pagament per apadrinar del 20è aniversari de la fira gastronòmica, que se celebrarà del 28 al 30 de març d'enguany. L'actor, segons el seu caixet, pot arribar a cobrar més de 250.000 euros per un acte d'aquestes característiques. El menjar tindrà lloc a porta tancada en una de les luxoses suites de l'hotel Madarín Oriental Ritz (el preu del qual arriba als 15.000 euros la nit a l'habitació Royale,) i serà prepart per cinc dels millors xefs del panorama actual: el gironí Joan Roca, Martín Berasategui, Quique Dacosta, Mauro Colagreco i José Andrés.

El menú, que serà coordinat per Quique Dacosta estarà format per plats icònics dels restaurants dels cinc cuiners multiestrellats amb picades d'ullet a productes de temporada representatius de les seves cuines. El menú estarà compost per 16 plats -sis aperitius, vuit plats principals i dues postres- en els quals no faltaran productes com el pernil ibèric, la gamba vermella, tonyina vermella, espàrrecs, lluç, anguila, arròs, tòfona negra, ànec de l'Albufera o caviar.

L'actor i empresari estatunidenc, copropietari de la cadena d'hotels i restaurants de luxe Nobu, va protagonitzar el vídeo produït per Attic Films amb el qual Madrid Fusión buscava promocionar-se en el mercat internacional. En el vídeo, un suposat advocat del congrés acudia al despatx de l'estrella de Hollywood per a fer-li "una oferta que no podrà rebutjar": apadrinar la trobada internacional a canvi d'aquesta experiència gastronòmica.