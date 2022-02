El Fòrum Gastronòmic de Girona incorpora els cuiners Jordi Cruz, Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall, Nandu Jubany, Ada Parellada i Marc Ribas en la programació. La fira es farà del 13 al 15 de març al Palau de Fires i el Palau de Congressos de Girona. Aquests noms se sumen als d'altres cuiners ja anunciats prèviament, com ara Paco Pérez, els germans Roca, Oriol Castro o Mateu Casañas. Tots ells participaran en sessions demostratives durant els tres dies de saló. A més, el fòrum ha organitzat sessions monogràfiques sobre temes molt presents a les sales i cuines, com ara la cuina halal, els destil·lats, la cuina per a pacients oncològics o el moviment Bean to Bear, que es basa en cuidar tots els processos del cacau.

Els organitzadors enguany han convocat diverses sessions monogràfiques de demostracions sobre temes molt presents a les sales i cuines catalanes. Per una banda, els professionals de l'steak tartar debatran sobre els secrets d'aquest plat i quin és el tall òptim i la condimentació que més li escau. Aquesta sessió es tancarà amb un concurs per escollir el millor bistec tàrtar de l'Estat. També es farà una competició entre pastissers per fer el millor xuixo del món, que ja s'ha convertit en un clàssic del certamen gastronòmic. A més, el Fòrum oferirà un espai expositiu de l'oferta halal, una cuina que cada vegada va més a l'alça. També hi haurà un taller d'aquesta opció gastronòmica i un debat entre productors i cuiners per destacar diversos productes adaptats per al consum de persones musulmanes. Una de les principals novetats del Fòrum serà l'aplicació oficial d'aquest certamen. A través d'aquesta eina digital els assistents rebran tota la informació del saló a temps real, amb el programa d'activitats i la localització de cada una d'elles. També hi ha una funció d'interacció i networking i una pestanya per seguir per streaming les sessions més destacades. L'objectiu és que els professionals puguin connectar-se des del Palau de Fires o des de qualsevol altre punt del món a les sessions del Fòrum. Aquest serà un primer pas per convertir la fira en un esdeveniment internacional completament híbrid.