Avui us expliquem com podreu sorprendre els vostres comensals preparant una recepta molt senzilla de cloïsses o tellines –també anomenades tellerines–, una manera agradable d’assaborir l’essència de la nostra mar. En una cassola de fang, se sofregeixen a foc lent la ceba i l’all picats, i la tomata, pelada i trossejada. Quan la barreja adquireixi una textura melosa, se li afegeixen les tellines o les cloïsses –ben rentades, alliberades de sorra i escorregudes–, i s’hi aboquen una mica d’aigua i un got de vi blanc. A continuació s’assaona amb sal i pebre, s’hi incorpora una fulla de llorer i es deixa coure el conjunt fins que totes les tellines o cloïsses s’hagin obert completament. També es poden preparar al vapor o a la planxa, amanint-les, en el moment de servir, d’unes gotes de llimona. Us aconsellem acompanyar-les amb un blanc fresc de la DO Empordà.