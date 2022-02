Els espanyols tenim una idea bastant encertada de quins són els hàbits de vida saludables (no fumar, menjar sa, fer exercici...), excepte per una importantíssima excepció:

Fallem estrepitosament en la nostra percepció sobre els perills associats al consum d'alcohol.

I no és d'estranyar. Som un país de bars, turisme i relacions socials al voltant de cerveses, vi i copes.

Considerem la cultura de l'alcohol com una part essencial del nostre estil de vida.

I a més estem convençuts que "sabem beure".

És saludable un vi o una cervesa?

Igual que van fer les grans companyies petrolieres negant el canvi climàtic tot el temps que van poder, un sector tan poderós per a la nostra economia com és el de l'oci, es mostra d'acord amb un eslògan interessat: beure amb moderació no és dolent.

En aquest context, la major part de nosaltres arribem a pensar que beure vi o cervesa de tant en tant fins i tot resulta saludable.

Això explica que, malgrat que som un dels llocs del món amb més problemes per abús d'alcohol, estem convençuts que en la majoria dels països es beu més que en el nostre.

Però segons l'últim informe de l'OMS

cada espanyol major de 15 anys consumeix a l'any l'equivalent a 11,2 litres d'alcohol.

És una barbaritat, sobretot si ens comparem amb el consum de llocs que nosaltres associem a grans bevedors, com:

Els països Nòrdics (un noruec mig sol pren 7,7 litres d'alcohol a l'any).

(un noruec mig sol pren 7,7 litres d'alcohol a l'any). Els Països Baixos (amb 9,9 litres per persona i any).

(amb 9,9 litres per persona i any). Alguns dels països de l'antic entorn Soviètic (un bielorús beu 9,6 litres).

Encara que la majoria de nosaltres ni tan sols ho sospita, el país del món amb major consum d'alcohol per habitant és un país hispanoamericà, en concret Xile, amb 17,6 litres.

Més que menys, tothom beu? O no?

A Espanya tenim una percepció errònia sobre el consum d'alcohol, i donem per descomptat que "tothom beu".

No obstant això, les dades de l'Organització Mundial de la Salut són molt clars.

En el món la majoria de les persones majors de 15 anys mai proven l'alcohol.

Un 57% no prenen ni tan sols una sola gota a l'any.

El 43% restant beu una quantitat mitjana de només 6,4 litres d'alcohol a l'any.

Els espanyols gairebé la dupliquem.

Encara que no vagi a resultar molt popular, és hora de reflexionar sobre els greus riscos que per a la nostra salut té el consum d'alcohol.

El gran estudi sobre l'alcohol

En aquest sentit "The Lancet", la revista mèdica més influent del món, acaba de publicar un estudi molt rigorós sobre els efectes de la ingesta d'alcohol, en el qual es van analitzar 600.000 persones en 19 països.

La conclusió és desoladora.

Beure un sol glop de vi o cervesa al dia pot escurçar significativament la vida a partir dels 40 anys.

Sens dubte, la idea que beure amb moderació pot ser saludable és l'error més gran que cometem quan intentem mantenir bons hàbits de salut.

Beure alcohol en qualsevol quantitat augmenta el risc de mort.

Un got de vi negre sí que és bo, veritat?

És cert que alguns estudis indiquen que beure vi negre amb moderació redueix lleugerament el risc d'algunes malalties cardíaques no letals, així com el d'uns certs tipus de càncers molt concrets.

Però aquests beneficis no compensen ni des de lluny el risc de patir altres malalties cardiovasculars més greus, o altres tipus de càncers.

A mesura que s'incrementa el nombre de treballs científics independents, cada vegada queda més clar que el total dels efectes perniciosos del consum moderat de vi supera amb molt als seus petits avantatges.

De res val que el consum moderat de vi pugui reduir escassament la incidència d'algun tipus molt concret de càncer, si finalment incrementa el total de càncers que patim. Alguna cosa semblant es pot dir de les malalties cardiovasculars.

En el millor dels casos és possible que algunes persones que gaudeixen de molt bona salut puguin beure un got de vi al dia sense que això els suposi un increment significatiu en els riscos per a la seva salut.

Però com mitjana, els qui només beuen 5 gots de vi a la setmana (o 5 cerveses) sofreixen un increment de:

Un 14% en els accidents cervell vasculars

Un 24% en la malaltia hipertensiva mortal

Un 9% en la insuficiència cardíaca

15% els aneurismes mortals i un llarg etc.

Si s'incrementa aquesta quantitat, els seus efectes adversos augmenten enormement.

I el que bevem habitualment?

Així, si tan sols bevem 2 cerveses, o 2 gots de vi, o 1 cervesa i un got de vi al dia, a més d'una copa els dissabtes i una altra els diumenges, alguna cosa que la majoria de nosaltres considerarà com beure poc, ens morirem com a mitjana 5 anys abans que si no beguéssim.

Al final beure alcohol (fins i tot beure vi negre amb moderació) redueix significativament l'esperança de vida.

Per descomptat aquest recent treball en "The Lancet" no és, ni de bon tros, l'únic estudi independent que va aconseguir mesurar l'efecte nociu de la ingesta de begudes alcohòliques encara que sigui en petita quantitat.

Segons s'acumulen més estudis científics independents sobre el consum d'alcohol, les dimensions del problema apareixen en tota la seva magnitud.

Beure alcohol és tan perillós que en un recent informe l'Organització Mundial de la Salut indica que

"El consum de begudes alcohòliques és un dels principals factors de risc per a la salut de la població a tot el món".

En un dels seus principals Objectius de Desenvolupament Sostenible l'OMS es planteja reduir per a l'any 2030 el consum d'alcohol.

No és d'estranyar.

L'OMS culpa a l'alcohol de 3 milions de morts a l'any

Per a situar-nos en un context familiar, en el parell d'anys que portem patint la pandèmia de Covid-19 han mort a tot el món prop de 6 milions de persones.

Doncs bé, des de principis d'aquest segle, un informe de l'OMS assegura el consum d'alcohol ve matant al voltant d'uns 3 milions de persones cada any.

Això significaria que la COVID-19 i el consum d'alcohol maten a un número molt semblant de persones a l'any.

El que passa és que mentre la COVID-19 mata preferentment a les persones majors, el consum d'alcohol incideix negativament en totes les franges d'edat.

Sent responsable de gairebé el 14% de totes les morts de persones joves entre els 20 i els 39 anys.

Mort prematura i pèrdua d'anys de vida

Consumir alcohol és una de les principals causes de mort prematura.

Tant que el 43% d'éssers humans majors de 15 anys que consumim alcohol encara que sigui eventualment perdem un total de 106,5 milions d'anys de vida, segons les últimes estimacions de l'OMS.

Per si no fos prou, el consum d'alcohol presenta una forta associació amb altres hàbits perillosos, com el consum de tabac, de drogues com a cocaïna, o de substàncies psicotròpiques en particular opioides i benzodiazepines.

L'OMS insisteix. Avui dia l'alcohol és la substància psicoactiva i que genera dependència que està menys controlada en l'àmbit internacional per marcs normatius jurídicament vinculants.

Però si volem millorar la nostra salut, qualsevol reducció de la quantitat d'alcohol que consumim, per petita que sigui, és un gran pas endavant.