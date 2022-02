Els alumnes dels cicles mitjans de l’Escola d’Hostaleria de l’Institut Olivar Gran de Figueres han dut a terme, per quart curs consecutiu, una intensa Setmana d’Emprenedoria que ha portat a les aules del centre referents en l’àmbit de la restauració, la gestió de l’alimentació de centres sanitaris, la producció artesanal de pastisseria i formatges, la nutrició i la comercialització industrial relacionada amb el món hostaler.

La conferència inaugural d’enguany ha anat a càrrec del sommelier d’elBulli Ferran Centelles i es clourà amb una xerrada del xef llançanenc Paco Pérez.

«Aquesta Setmana de l’Emprenedoria està vinculada al treball de síntesi de final de curs que han de fer els alumnes de cicle mitjà. En fem una altra al mes de maig amb l’objectiu d’apropar als estudiants de pastisseria, serveis i cuina les realitats dels professionals que estan vinculats, d’una manera o altra, amb el sector de l’hostaleria. Portem gent que explica èxits i fracassos en la seva feina, la qual cosa ajuda molt els alumnes a entendre com funciona aquest món i de quina manera poden enfocar el seu treball», explica Neus Guillamet, professora d’Emprenedoria de l’Escola.

Equip i motivació

Aquestes dues setmanes es combinen amb activitats i jocs, coordinats pels professors de cada cicle, que tenen com a particularitat «que els alumnes s’han de barrejar entre les diferents especialitats, volem que facin feina d’equip i que no es conformin a tenir al costat els companys de cada dia. Aquestes activitats es complementen amb vídeos motivadors. També participen exalumnes que expliquen la seva experiència. Així veuen que hi ha moltes maneres de treballar i que la realitat és molt diferent en casa cas», afegeix Neus Guillamet.

En grups de dos o tres alumnes, han de desenvolupar un treball amb la seva idea de negoci, un pla d’empresa, una presentació TIC i crear un prototip del producte que hagin projectat. En el moment de presentar el treball, els alumnes reben uns diners per invertir que s’anomenen Olidòlars. Cada grup ha de votar i invertir en les propostes que més els hagin agradat. Els equips guanyadors que han rebut més inversions o que han sabut invertir millor són presentats als premis anuals del Joc de la Borsa de la UdG. Per a la segona setmana, hi ha prevista la participació de Carme Ruscalleda, entre altres ponents.