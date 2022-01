Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, juntament amb Nil Dulcet, obriran un nou restaurant a Barcelona aquesta primavera. Serà el Compartir Barcelona, que seguirà la mateixa filosofia del Compartir Cadaqués, que aquest any celebra el seu desè aniversari. Per portar a terme aquest nou projecte, Castro, Xatruch i Casañas s'han associat a Dulcet, que va formar part de l'equip de cuina del Compartir Cadaqués des dels seus inicis i, més tard, va ser el primer cap de cuina del Disfrutar, que va ser escollit cinquè millor restaurant del món, segons el parer de votants especialitzats en una ronda mundial.

A Compartir Barcelona l'oferta gastronòmica serà a la carta i per compartir. Serà una proposta moderna, de producte i amb arrels tradicionals, seguint la mateixa filosofia de Compartir Cadaqués. Però no en serà una rèplica, seguirà el mateix estil i oferirà una oferta diferent, en la qual encara s'està treballant. Sí que presentarà, almenys a l'inici, alguns dels plats clàssics que es troben a Cadaqués com l'amanida de remolatxa, el caneló de tonyina, els bombons líquids de xocolata i el 'coulant' d'avellana. Està previst que el preu mitjà sigui de 45-50 euros per persona. A més, per oferir un servei atent, pròxim i acollidor, el Compartir Barcelona començarà amb un equip de 30 persones, entre cuina, sala i neteja.

Situat al carrer de València, 225, a un pas del passeig de Gràcia, el local compta amb 550 metres quadrats, repartits en tres sales, i té capacitat per a 80 persones. Té molta llum, és ampli i confortable, i compta amb el disseny d'El Equipo Creativo (estudi d'interiorisme que va treballar en el Disfrutar), que ha volgut recrear part de l'esperit tan propi de Cadaqués, però interpretat des d'una perspectiva més urbana i contemporània.

«El Nil compta amb la nostra total confiança i s'ha guanyat que tots quatre iniciem aquest nou projecte, del qual ell serà el director, a més de soci», apunten els xefs. Per a tots quatre, el lloc més natural on el Compartir havia de fer el següent pas era Barcelona, i la seva aposta per la ciutat és clara. A prop del Disfrutar i on tots passen la major part del temps. «Ser a prop del restaurant és vital per al projecte i per poder viure de primera mà la seva evolució», assenyalen. Castro, Xatruch i Casañas continuaran treballant entre el Compartir Cadaqués, el Disfrutar i el Compartir Barcelona per mantenir una de les seves principals premisses a l'hora de treballar, que és la de poder ser presents als restaurants perquè puguin gaudir d'una supervisió constant per la seva banda.