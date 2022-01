Avui us proposem un plat fàcil de cuinar i assequible que ens farà quedar bé a taula. Per a elaborar la recepta de lluç amb tomata, hem de seguir les següents passes: es neteja el lluç, es ruixa amb el suc de llimona i es deixa macerar durant 15 minuts. Amb la tomata es prepara una bona salsa. Es col·loca el peix, assaonat amb sal, en una safata de forn i es cobreix amb la salsa de tomata. En una mica d’oli es fregeixen els alls picats; quan comencen a agafar color, s’aboquen amb l’oli sobre el peix. S’amaneix amb uns punts de mantega i es posa al foc. Quan comenci a bullir, es fica al forn a temperatura forta fins que es consumeixi l’aigua que deixa anar el lluç. Al temps de servir-lo, s’empolvora amb el julivert. Es presenta immediatament després de sortir del forn. Us recomanem servir aquest plat amb un vi blanc fresc de la DO Empordà.

Ingredients 4 rodanxes de lluç gruixudes. 1/2 kg de tomata. 4 grans d’all. 1 llimona. 2 cullerades de julivert picat. 1 cullerada de mantega. Oli i sal.