Hi ha receptes fàcils d’elaborar que, a més a més, ens poden ajudar a tenir una dieta saludable. Avui us proposem fer unes mandarines a la crema, unes postres que també ens permetran aportar vitamina C al nostre organisme. Per començar, espremerem unes peces per a aconseguir un got de suc. Després, es baten els rovells amb la meitat del sucre i la Maizena, s’afegeix el suc de mandarina, es posa al foc i es deixa coure durant cinc minuts sense deixar de remenar. En un recipient a part es dissolen les fulles de cues de peix –que hauran estat en remull– amb suc de llimona al bany Maria. S’afegeix a la crema i es remou bé. Es prepara un motlle untat amb mantega i s’hi aboca la crema juntament amb les clares batudes a punt de neu, la resta del sucre i la nata, i es posa a la nevera durant cinc o sis hores.