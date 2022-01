La campanya A Figueres els dijous, mercat i arròs per a tots ha tancat la seva primera edició amb molt bones xifres. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Figueres i els restaurants de la ciutat, tenia com a objectiu reactivar la dinamització del mercat de Figueres juntament amb l'hostaleria i les dades han estat molt positives. Segons dades del consistori, s'han recollit aproximadament 4.000 butlletes, la majoria en el mercat de la fruita i la verdura, i els restaurants han servit aproximadament 6.000 arrossos en les seves cartes i menús.

La campanya va comptar amb la participació de 50 restaurants que van sortejar un menú per a dues persones amb les butlletes repartides al mercat. D'aquesta manera s'han combinat dos elements singulars de Figueres, la reconeguda gastronomia de la ciutat i els mercats amb una gran oferta d'aliments de gran qualitat. La regidora de Comerç i Mercats, Ester Marcos, valora molt positivament aquestes xifres, "volíem aconseguir que els compradors que venen al mercat també gaudeixin de la ciutat i de la seva gran oferta gastronòmica, i els resultats ens demostren que ho hem aconseguit", declara.