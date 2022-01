Si has intentat fer pa a casa i no t'ha quedat com somiaves malgrat haver provat mil receptes i diferents temperatures d'enfornat... Per què no proves de canviar la farina i veure si aquí estava el problema?

Som molts els que hem intentat en alguna ocasió, sobretot arran del confinament, fer pa a casa, i encara que per a alguns el resultat ja des del primer intent ha estat bo, per a una altra gran part l'esforç ha resultat frustrant: el pa no puja, cau, te un gust estrany, està dur, gomós i a l'intentar buscar la solució, mirem la manera de barrejar els ingredients, el tipus de llevat, el pastat, el temps de fermentació o la temperatura del forn quan, potser, el problema és tan simple com que no hem triat la farina adequada.

Si aprofitant aquests dies festius i les baixes temperatures que fa en gran part del nostre país et conviden a quedar-se a casa... T'atreveixes a intentar aconseguir un pa casolà a l'altura de les millors fleques?

La clau, com assenyala el forner artesà Moncho López, és triar la millor farina: "La millor farina és la que més ens agrada o la que millor ens funciona per a cada producte. Les farines moltes en cilindre de metall desenvolupen masses més altes i fan pans més vistosos però amb pitjor sabor, mentre que amb les moltes a la pedra s'obtenen pans més baixets i compactes, però amb sabors més autèntics. Ara bé, si el que busquem és la millor farina per a fer pa a casa, la cosa canvia una mica ja que en aquest cas sí que hi ha un tipus de farina millor que un altre i aquesta és la farina de força".

Què és la farina de força?

La farina de força és la que té un elevat contingut de proteïna i per tant de gluten, amb les quals s'aconsegueixen masses amb una bona estructura, que aixeca molt i que són fàcils de treballar, encara que els pans solen ser una mica més gomosos en boca.

Per contra, quan usem farines amb poca proteïna, aconseguim pans més baixets, i que tendeixen a desfer-se i que són molt més complicats de treballar. Per tant "Si busquem farina per a fer pa casolà, el que necessitem és farina amb gran quantitat de proteïna, és a dir entre 11 g i 14 g per cada 100 g. El gran avantatge és que amb un pastat més o menys dolent, que és el que fem tots a casa, podrem aconseguir esponjositat i el resultat serà un pa molt digne".

"Compte amb deixar-nos portar per la vistositat d'algunes etiquetes de farina que posen coses de l'estil a 'la de la meva àvia per a fer pa a l'estil tradicional', i quan li donem la volta al paquet veiem que només conté 6 g de proteïna. Amb això no serem capaços de fer un bon pa a casa" - conclou l'expert.

Altres trucs perquè el pa a casa surti perfecte és respectar els temps de fermentació, perquè el pa quedi esponjós per dins i cruixent per fora. Si pots deixar-ho tota la nit tapat amb un drap de cuina a temperatura ambient, millor. En qualsevol cas has de tenir en compte que el llevat químic i altres impulsors acceleren els temps de fermentació mentre que la massa mare sempre anirà més a poc a poc. A més, buscsa una bona recepta i segueix-la al peu de la lletra les instruccions. En totes les masses les quantitats han de ser exactes, per la qual cosa tenir a mà una bona bàscula de cuina és fonamental. Així mateix l'ordre dels ingredients a l'hora de barrejar i els passos del pastat han de ser igualment rigorosos perquè d'ells dependrà un bon resultat final.

T'animes a fer el teu propi pa per a celebrar l'any nou?