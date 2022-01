Fora les nostres fronteres existeixen infinitat de remeis, begudes, i trucs que tenen incomptables beneficis en la nostra salut. Molts d'ells, com que formen part de cultures ancestrals i tradicionals d'altres països, són desconegudes per al gran públic.

Un dels llocs en els quals s'estilen molt aquests remeis és a Mèxic. El país es caracteritza per tenir en la seva recambra grans i poderosos recursos i trucs per a tenir una salut de ferro.

Per exemple, els mexicans tenen una beguda mil·lenària i tradicional que és gairebé desconeguda però amb uns beneficis i valors nutricionals lloats a nivell mundial. És tan eficaç que, ara, mil anys més tard, s'ha posat molt de moda per la quantitat d'efectes positius que té en la nostra salut i la quantitat de parts del nostre cos a la qual afecta positivament.

El seu nom no et sonarà de res, però tingues per segur que des que coneguis les seves propietats voldràs provar-la per a regenerar-te. Aquests són els beneficis i secrets de la beguda mexicana més reeixida de la seva història: el pulque.

Propiedades nutricionals úniques

Aquest elixir ancestral mexicà és una de les begudes més consumides al país. Hem de començar explicant-te que el pulque és una beguda fermentada, i per tant, és alcohòlica. Això sí, no et preocupis perquè els seus graus varien entre els 4 i els 6. És a dir, no és una quantitat alta.

Els ingredients que donen vida a aquesta beguda mexicana són la fermentació de l'aiguamel o saba de la planta de maguey, que s'extreu de manera molt tradicional, i d'aquí surt el seu aspecte lletós.

El seu sabor, a causa d'aquests dos ingredients, és dolç però amb un cert toc cítric. Però el veritablement important són les seves propietats. És en elles on radica l'èxit de la seva explosió global.

El pulque funciona com un complement alimentós pel seu contingut de proteïnes i vitamines C i del complex B. No ho diem nosaltres, el la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, qui a més posa en valor el seu poder diürètic. Però això no és tot. El pulque ajuda a cuidar i mantenir la flora intestinal, redueix l'insomni i combat l'anèmia pel seu contingut en ferro.

A més, també s'ha descobert que el pulque cuida tot el sistema digestiu, té un enzim que és una gran aliada a l'hora de reduir els nivells de colesterol i produeix insulina de manera natural.