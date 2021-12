El SíKim, un dels establiments referents de gastronomia i oci d'Empuriabrava ha decidit mantenir el sopar de Cap d'Any, tal com l'havia programat, però sense celebrar després la festa musical amb Dj's a la seva discoteca. La seva direcció explica que esperen que els seus clients "puguin gaudir d'una entrada d'any inigualable. Tot i que degut a les restriccions no podem oferir-vos una vetllada amb festa a la nostra discoteca, amb la nostra proposta per sopar, estem segurs que farem d'aquesta nit, una de les més especials de l'any". L'equip de SíKim agraeix la confiança rebuda "durant els darrers mesos" i espera "tornar a fer possibles els vostres somriures amb un feliç 2022".