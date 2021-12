El Nadal és tradicionalment una de les èpoques més fredes de l'any. De fet, no és gens estrany que la neu faci acte de presència i tenyeixi de blanc un paisatge il·luminat per llums de colors i avets decorats.

Tot i que des que va començar la pandèmia cal extremar les precaucions amb les reunions a interiors, fer petites reunions a casa és una bona opció per gaudir de les festes. Un berenar amb els més petits és un dels millors plans, però per això cal preparar un bon berenar.

No hi pot faltar la xocolata calenta o uns bons xurros, però hi ha altres opcions que es poden deixar preparades amb antelació. Entre elles, les millors són les galetes, a les quals, a més, se'ls poden fer divertides formes per agradar als nens.

Aquí deixem tres propostes diferents que s'adapten a tots els gustos:

GALETES DE GINGEBRE

Ingredients

Quatre tasses de farina

Una cullerada de llevat en pols

Una cullerada de gingebre mòlt

Dues cullerades de canyella

Una cullerada de clau mòlt

Una tassa de mantega a temperatura ambient

Una tassa de sucre bru

Un ou

Mitja tassa de mel

Elaboració

Barregeu els ingredients secs (farina, llevat, gingebre, canyella i clau).

Bateu la mantega amb el sucre i després incorporeu-hi la mel.

Incorporar a aquesta massa els ingredients secs.

Introdueix el resultat en una bossa de plàstic hermètic i deixa-ho refredar durant almenys dues hores.

Estireu la massa i feu la forma desitjada.

Al forn: a 180 graus durant uns 15 minuts.

GALETES DE MANTEGA

Ingredients

200 grams de mantega pomada

120 grams de sucre

280 grams de farina

Una cullerada d'essència de vainilla

Elaboració

Bateu la mantega amb el sucre i afegiu-hi després l'essència de vainilla.

Incorporar la farina prèviament tamisada.

Estireu la massa i feu la forma desitjada.

Al forn: a 180 graus durant uns 12 minuts.

GALETES DE TARONJA

Ingredients

300 grams de farina

180 grams de sucre

150 grams de mantega

Pela i suc d'una taronja

Un sobre de llevat

Dos rovells d'ou

Una mica de sal

Elaboració