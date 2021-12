Una de les millors parts del menjar de Nadal són les postres que acompanyen les sobretaules. Així, els torrons, polvorons i pastissos fan companyia entre rialles i anècdotes en família.

Si enguany vols apostar per un menú més innovador i que s'allunyi del més comú, aquí téns quatre receptes de postres molt nadalenques amb els quals triomfaràs segur. Però el millor de tot és que podràs elaborar-los sense problemes, ja que són súper senzills i no et treuran gaire temps.

Flam d'almívar de llet

Ingredients per a 6 persones:

200 g d'almívar de llet

1/2 l de llet sencera, 4 ous

100 g de sucre.

Per al caramel necessitaràs:

150 g de sucre

50 ml d'aigua

Per al chantilly necessitaràs:

200 g de nata per a muntar

50 g de sucre.

Elaboració:

Chantilly: Muntar la nata amb el sucre. Reservar-lo en fred.

Caramel: Bullir l'aigua amb el sucre fins que es faci caramel. Abocar-lo a l'interior del motlle del flam i estendre'l pel fons.

Flam: Escalfar la llet amb l'almívar de llet uns minuts fins que es desfaci l'almívar de llet i remou per a evitar que s'enganxi. Quan l'almívar de llet estigui ben dissolt, abocar la llet a poc a poc sobre els ous, removent bé. Deixar reposar i emplenar el motlle. Ficar-lo en el forn a 170 °C durant una hora aproximadament, fins que en punxar amb una agulla surti neta. Deixar-ho refredar i treure del motlle passant un ganivet per les vores per a enlairar-lo de les parets.

Tasseta de xocolata amb mandarina

Ingredients per a 6 persones:

Per a la crema de xocolata:

250 g de xocolata fondant

3 dl de nata líquida

50 g de mantega, 2 mandarines.

Per al 'crumble' de xocolata:

80 g d'ametlla molta

80 g de sucre

80 g de mantega en trossos

20 g de cacau en pols.

Elaboració:

Crema de xocolata: Fondre la xocolata trossejada en el microones. Escalfar la nata sense que arribi a bullir i després incorpora-la a la xocolata fosa i barrejar-lo suaument. Afegeix la mantega trossejada i continua barrejant amb cura.

'Crumble' de xocolata: Abocar els ingredients en un bol i mescla amb la mà fins a formar una espècie de molla. Refredar-ho i col·locar-ho en una safata de forn. Enfornar a 160 °C durant 15 minuts aproximadament. I, una vegada llest, deixar-ho refredar en la nevera.

Repartir per sobre de la crema de xocolata els grillons de mandarina i empolvorar el 'crumble' de xocolata.

Compota de fruites

Ingredients per a 6 persones:

2 pomes golden

100 g de prunes seques sense pinyol

100 g d'orellanes d'albercoc

100 g de dàtils sense pinyol

100 g de nous,

50 g de panses,

1 dl i 1/2 de Pedro Ximénez

150 g de sucre

2 pals de canyella

4 estrelles d'anís,

L'escorça de mitja llimona.

Elaboració:

Escalfar el vi amb el sucre fins que comenci a fer bombolles.

Afegir les pomes pelades i tallades en daus. Quan es comencin a fer, anar incorporant la resta d'ingredients. Posar tot a coure a foc molt lent durant 1 hora fins que l'almívar s'espesseixi.

Retirar l'escorça de la llimona, la canyella i l'anís. Deixar-lo refredar i servir-lo amb nata líquida, iogurt grec sense sucre, quallada o formatge fresc batut.

Panna cotta de torró

Ingredients per a 6 persones:

4 dl de nata per a muntar

120 g de torró

50 ml de llet

40 g de sucre

3 fulles de gelatina.

Per a la salsa de caramel salat:

115 g de sucre bru

115 g de mantega

140 g de nata.

Elaboració:

Salsa de caramel: Posar el sucre en una paella i sense tocar, esperar que es faci caramel. Abocar amb molta cura la nata calenta i remoure bé fins que estigui integrada. Anar afegint la mantega en tacs mentre es va removent tot. Després, deixar refredar a temperatura ambient i afegir una cullerada generosa de sal.

Panna cotta: Hidratar, en aigua freda, la gelatina uns 5 minuts i, mentrestant, anar triturant la resta d'ingredients. Escalfar removent sense parar fins que comenci a bullir. Després, afegir les fulles de gelatina escorregudes. Remoure bé i repartir en flameres engreixades amb mantega. I deixar quallar d'un dia per a un altre a la nevera.