Les comarques gironines han perdut dues estrelles Michelin, de manera que a la prestigiosa guia de 2022 la restauració gironina estarà representada amb 18 estrelles repartides en tretze restaurants. Dues de les pèrdues ja eren segures, pel tancament de Ca l’Arpa de Banyoles i el trasllat de l’Atempo de Sant Julià de Ramis a Barcelona. La que no entrava dins les travesses era la pèrdua del reconeixement del Casamar de Llafranc. D’altra banda, el Celler de Can Roca ha guanyat una «estrella verda» per la seva aposta per la gastronomia sostenible, un guardó que l’any passat ja havia guanyat les Cols d’Olot.

Així doncs, durant el 2022 les comarques gironines continuaran tenint un sol restaurant amb tres estrelles Michelin, l’incombustible Celler de Can Roca, que també es va endur una «estrella verda» per la seva aposta per la gastronomia sostenible. Joan Roca va ser l’encarregat de recollir-la. Mentrestant, les Cols d’Olot, amb Fina Puigdevall al capdavant, el Miramar de Paco Pérez a Llançà i el Bo.tic d’Albert Sastregener a Corçà mantenen les dues estrelles que ja tenien.

Pel que fa als restaurants amb una estrella, l’Aliança 1919 d’Anglès, que la va recuperar l’any passat, continua mantenint-la. També la manté el Castell de Peralada, que després de la prematura mort del xef Xavier Sagristà ara està comandat per Javi Martínez i Toni Gerez. També mantenen l’estrella la Cuina de Can Simon de Xavier Lores, a Tossa de Mar; Ca l’Enric de la Vall de Bianya, liderat per Joan, Isabel i Jordi Juncà; l’Empòrium de Joan i Màrius Jordà a Castelló d’Empúries; el Massana de Girona; la Fonda Xesc de Gombrèn, amb Francesc Rovira al capdavant; els Tinars de Marc Gascons a Llagostera i les Magnòlies, a Arbúcies, amb la cuina de Víctor Torres.

València ha acollit la gala d’entrega de les estrelles Michelin, presentada per l’actriu Ana Milan i que ha tornat al format presencial després que la pandèmia hagués obligat a optar per la digitalització l’any passat. Ha estat, doncs, una gala de retrobament en un any en què la restauració comença a aixecar el cap després de la crisi de la Covid-19. Precisament per això, la celebració ha començat fent pujar a l’escenari aquells cuiners que havien guanyat l’any passat una estrella Michelin però que no havien pogut rebre el seu aplaudiment. De les comarques gironines, doncs, han pujat Àlex Carrera, de l’Aliança 1919 d’Anglès, Iñaki Aldrey, de l’Atempo (ja que l’any passat encara es trobava a Sant Julià de Ramis) i Albert Sastregener, del Bo.tic de Corçà, que l’any passat va sumar la segona estrella i que va comptar amb broma de la presentadora inclosa: «Puja i ja dius tu el teu cognom», ha demanat Milan.

Sense noves estrelles catalanes

Tot i que al llarg de la nit hi ha hagut fins a 33 establiments d’Espanya i Portugal que han rebut la seva primera estrella Michelin, cap d’elles ha anat a parar a Catalunya. Només la de l’Atempo, que Michelin compta com a nova però que en realitat es tracta d’un trasllat. Madrid, en canvi, en suma quatre més, de manera que ja en té 31 i supera així Barcelona, que en té 30.