Falten menys de dues setmanes per la Nit de Nadal i els passadissos dels supermercats s'han omplert de dolços nadalencs amb els quals acabar a dalt de tot els menjars i sopars familiars i d'amics que se celebraran d'aquí de molt poc. És època d'excessos, de menjar bé.... i de penedir-se. La pujada de gener, a més d'empinada per les despeses extres també pesa més pels quilos de més que haurem acumulat durant les festes.

Hi ha alguna alternativa? La resposta més senzilla i sincera és no. És difícil controlar la temptació i no caure en ella. Sobretot els més llaminers. Qui pot dir que no al torró, els massapans, el tortell de reis o els pastissets nadalencs.

La temptació va revestida de sucre, canyella, fruits seca i xocolata, molta xocolata. No obstant això existeixen alternatives més saludables que d'altres per a continuar gaudint d'un dolç Nadal controlant el nombre de calories que ingerirem. O almenys, es pot intentar.

Els dolços nadalencs més saludables

Encara que pugui semblar impossible, un dels dolços que menys calories comporten és la xocolata. Però no tot les xocolates són iguals. La clau està a buscar la xocolata més pura o de major puresa. És probable que estigui més amarga i el seu sabor més intens però en ser més pur contindrà menys traces d'altres additius i serà més saludable. En el cas dels bombons o els torrons, cerca els productes que continguin xocolata pura o negre almenys al 70%. El seu a més utilitzes formulacions sense sucre obtindràs menys calories. Fruits secs. Si a la xocolata li sumem els fruits secs el resultat a més de saborós també és saludable. Les ametlles, les nous, o els festucs (sempre que puguin ser crus) són grans aliats per a aquestes festes. Existeix una gran varietat de bombons i torrons que combinen aquests dos productes. Així que no temis donar-te un capritx amb una unça de xocolata i un grapat de fruita seca o bé unes porcions de torró de xocolata amb ametlles. El massapà. Aquest dolç està fet a partir d'ametlles, sucre i clara d'ou. Excepte pel sucre, es tracta d'uns ingredients molt saludables. La clara d'ou està plena de proteïnes i no té greixos. Per part seva, l'ametlla té infinitat de virtuts com els greixos d'origen vegetal i l'alt contingut en fibra. Aporta 147 Kcal per ració de 30 grams. Confits: Igual que el massapà, els confits són en realitat ametlles recobertes de massa de sucre i clara d'ou. Amb prudència, són un dolç saludable que aporta unes 150 calories per cada 30 grams. Torró dur: És molt semblant als confits. Sucre, clara d'ou i ametlla torrada. Aporta 152 calories per cada ració i és ric en proteïnes i fibra.

Els dolços menys saludables

Les farines refinades i el llard de porc són els altres dos ingredients més comuns en els dolços de Nadal i són justament els menys saludables en tractar-se d'una font d'hidrats de carboni amb un alt índex glucèmic i de greixos.

En aquest apartat de dolços saborosos, molt saborosos, però amb alt percentatge de calories i potser menys saludables, estan els panetones, les mantegades, els polvorons i la resta de preparació que continguin masses i llard o mantega.