No fa falta ser el Mago Pop per treure’s del barret de copa un pa de pessic en menys de cinc minuts. Només cal saber-ne la fórmula màgica i disposar de dos elements clau: una tassa i un microones. El nom que rep aquest prodigi de la tècnica rebostera és el de ‘mug cake’ (pastís de tassa, en anglès) i està obert a diverses variacions. En aquest cas, es tracta d’una proposta de temporada de Zaraida Fernández, autora del llibre ‘Cocina vegana casera’ i propietària de Vegetart: un ‘mug cake’ de xocolata i castanyes, dos ingredients que «junts representen una de les millors combinacions del món».

Ingredients

70 g de farina

10 g de cacau

30 g de sucre

5 g de llevat

60 g de llet d’ametlles

25 g d’oli vegetal

Una mica de cafè soluble

Una cullerada de crema de castanyes (‘marron glacé’)

Elaboració

Una cosa tan senzilla com barrejar tots els ingredients en una tassa (la crema de castanyes en últim lloc) i posar-la dos minuts al microones. L’única dificultat pot ser ajustar el temps exacte segons cada aparell, tot i que continua servint el truc d’utilitzar un escuradents per veure si està cuit. S’ha de menjar al moment.

Variacions

En comptes de crema de castanyes, es poden tallar castanyes rostides en petits trossos i disseminar-les com si fossin llavors de xocolata (o, de fet, es poden combinar). Una altra opció és utilitzar 60 grams de farina i 10 més de farina de castanya, o bé substituir la llet d’ametlla per llet de castanya (que s’elabora barrejant 20 grams de farina de castanya amb aigua).

Per a tots els públics

I, tatxan, gairebé per art de màgia apareix un pa de pessic fàcil i molt ràpid de fer, apte absolutament per a tots els públics. «Durant el confinament va ser una de les receptes que més va triomfar; a més, és ideal per a les persones que viuen soles o que es volen donar un caprici», comenta Zaraida Fernández. A part, a diferència d’altres receptes que es prometen com ‘màgiques’, no es tracta d’un aliment ultraprocessat o amb compostos químics, sinó que només es necessiten ingredients naturals.

Això sí, com tot en la vida, sempre existeix algú capaç de posar-hi un però. Hi ha qui assegura que aquest tipus de pa de pessic respon a la immediatesa i individualisme propi dels nostres dies, quan els pastissos sempre han sigut un dolç per compartir i celebrar amb la família i amics. D’altra banda, es pot contraatacar afirmant que en uns temps tan centrats a l’exterior, però poc a l’interior, aquest tipus de pans de pessic representen una excusa ideal per cuidar-se a un mateix, dedicant-se una estoneta personal i intransferible. El debat està obert, però si es pot discutir amb un ‘mug cake’ de xocolata i castanyes a les mans, molt millor.