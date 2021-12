Avui us proposem preparar unes postres fàcils d’elaborar i amb ingredients de temporada. En primer lloc, netegeu les taronges i trossegeu-les amb la pell en petites porcions. Aboqueu els trossos en un recipient o bol i afegiu-hi la llet i l’oli. Bateu amb la batedora de mà fins a aconseguir una barreja homogènia. És important que retireu les llavors de la taronja abans de triturar la barreja. Quan els trossos de taronja s’hagin integrat amb el sucre i l’oli, afegiu-hi els ous. No cal separar la clara i el rovell. Abans de tornar a batre, afegiu la resta d’ingredients: el sucre, la farina i el llevat químic. Barregeu de nou la massa que us ha quedat fins que tot quedi ben combinat, sense grumolls. Aboqueu ara la barreja en un motlle cobert amb paper de forn i feu coure el pa de pessic al forn durant 35 minuts a 180 graus.