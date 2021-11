Per elaborar un iogurt casolà no calen gaires ingredients, però és important disposar de gots o bols que es puguin tancar per a facilitar el procés. Per començar, aboqueu la llet en una olla, i escalfeu durant 10 minuts a uns 90 graus sense que arribi a bullir. Es recomana comprovar la temperatura amb un termòmetre. Després, traieu del foc i tireu la llet en un termo amb la cullerada de iogurt. Deixeu reposar, aproximadament durant una mitja hora, fins que baixi a uns 45 graus. Afegiu-hi una cullerada de sucre o mel per donar-li un sabor més dolç i barregeu-ho bé. Tapeu el termo i espereu quatre hores perquè els ferments facin la feina. Passat aquest temps, obriu, escorreu amb un colador fi el sèrum, removeu i repartiu el contingut en gots amb tapa. Després els podeu guardar a la nevera i acompanyar-los amb fruita del temps.