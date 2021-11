Aquest, diumenge 28 de novembre, el celler Empordàlia celebra la seva festa de l’oli, per agrair la fidelitat als seus clients, socis i treballadors. La celebració, batejada com la Festa d’Empordàlia, inclou la presentació del nou Oli de Pau, és oberta a tothom, i té l’objectiu d’atreure l’atenció sobre el món de l’oli.

Cada any, pel pont de la Puríssima, és habitual que els clients més fidels d’Empordàlia es desplacin fins al celler a buscar el nou Oli de Pau. Aquest fet, va ser un dels motius que va impulsar organitzar una festa que servís, per una banda, per presentar la nova producció de l’Oli de Pau en exclusiva als clients més fidels i, de l’altra, per agrair aquesta fidelitat d’una manera més especial i posant en valor la cultura de l’oli, per la qual cada vegada el consumidor és més sensible. La festa d’enguany té un sentiment especial, ja que l’any passat no es va poder celebrar, degut a la pandèmia.