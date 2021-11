La cuina i el sabor d’abans tenen un espai privilegiat al Restaurant Taula Mama Roser de Vilanova de la Muga on s’utilitzen els productes locals per elaborar els plats amb les receptes de la Roser, la mare del xef Carles Castellnou.

Roser deia «la cuina és un gran art», i el local, lluminós, ampli i cuidat fins a l’últim detall, és una molt correcta combinació d’arts per acompanyar la cuina de Taula Mama Roser. A l’entrada, una exposició de pintura ens dona la benvinguda, a les parets dels tres menjadors trobem quadres exposats que estan en concordança amb l’ambient íntim del local.

Al restaurant ja està tot a punt per a les festes de Nadal i es proposa gaudir dels tradicionals dinars i sopars d’empresa amb diferents menús molt variats.

Varietat de menús

El menú de migdia té un preu de 22 euros i de 23 euros el cap de setmana. També hi ha el menú de degustació que suggereix un pica-pica i un primer i segon plat a escollir entre carn i peix per un preu de 25 euros. Per Nadal, Sant Esteve i Any Nou es recomana un menú especial a 35 euros on el comensal trobarà plats de gran exquisidesa per al paladar, sempre amb productes de temporada. Cal destacar de la carta del restaurant els espectaculars arrossos i el bacallà al toc de romesco o la vedella de bolets, les faves ofegades o el bacallà amb patates.

Els propietaris, Cesare Guacho i Carles Castellnou, van obrir el març del 2020, i han tirat endavant el seu projecte gastronòmic, fent sentir segurs els seus comensals, en tot moment.