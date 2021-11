El relat vital del restaurant Shang-Haï de Figueres és el d’una història d’èxit que marida la bona cuina oriental xinesa amb l’habilitat i la simpatia dels seus propietaris. Fermin Lee és avui el responsable d’un establiment que va ser pioner a les comarques gironines en la seva especialitat gastronòmica, quan en un llunyà 1973, Pablo Lee i Letícia Hsing van obrir l’establiment en el mític Corriol de les Bruixes.

Aquella aventura va sorprendre en una ciutat que era a punt d’estrenar el Teatre-Museu Dalí i que havia rebut les primeres onades de turistes que arribaven a Espanya des de la resta d’Europa. Però la sorpresa inicial aviat es va convertir en fidelitat per part de clients que van passar a ser habituals i que han llegat la seva estima pel Shang-Haï a les generacions que han vingut tot darrere.

La seva carta destaca per la varietat de plats a escollir, tots ells cuinats al moment amb productes frescos que combinen la procedència asiàtica amb la de proximitat. Diferents textures, gustos i matisos poden sorprendre el comensal amb les seves propostes tradicionals i amb d’altres que aporten tocs d’innovació. «Tenim molts clients fidels, de tota la vida, i bona part d’ells ens demanen els plats de sempre, però també procurem introduir nous productes i formes de cocció sense que el gust final perdi l’essència de la bona cuina xinesa que sempre ens ha identificat», explica Fermín Lee.

Al costat de les receptes que els amants de la cuina xinesa esperen trobar en un restaurant oriental, el Shang-Haï també ofereix plats molt elaborats, que es preparen per encàrrec, com són l’ànec lacat o la fondue xinesa, per posar dos exemples reconeguts.

El restaurant disposa de quatre menjadors diferenciats i també gaudeix, des de fa anys, d’un accés directe des del carrer de la Jonquera. És l’espai ideal per a trobades familiars, d’amics i d’empresa en format íntim. Un establiment que ha volgut, des de sempre, acostar-se a la realitat social i gastronòmica de l’Empordà. I la millor manera de fer-ho ha estat disposar de nombroses referències dels cellers del territori a la seva remarcable carta de vins.

Tanmateix, Fermín Lee és membre de la junta directiva de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, entitat de la qual el Shang-Haï en forma part des de fa anys.