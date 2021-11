Vint-i-sis escalencs o estrangers amb residència a l’Escala van participar aquest dissabte passat en la tercera edició del concurs internacional de truites organitzat per La mOd Tast & Jazz Club Restaurant, un dels establiments de restauració de referència del poble costaner. Neus Galcerán i Josep Crespi van ser els dos concursants guanyadors, l’una dins la categoria de la truita més saborosa i, l’altre, en la de més original. El concurs, que es fa cada any i que va començar fa tres anys amb una trobada d’amics, va ser organitzat per Albert Gómez.

El propietari de La mOd, Marcos Closa, destaca els valors que té aquesta iniciativa gastronòmica que aplega clients habituals del local i de procedències diverses: «És un concurs que genera comunitat i, a més, els mateixos participants demanen que el fem, estan entusiasmats». Closa, que està molt satisfet de promoure’l, és del parer que aquest concurs ajuda a donar vida al poble, sobretot ara a l’hivern.

En aquesta edició, han concorregut més participants que l’anterior –va haver inscrits que no van poder assistir finalment– però la qualitat de les truites de tots els aspirants a endur-se els dos premis –circuit Spa i massatge per a dues persones a l’Hostal Empúries– va ser realment alta. El jurat, que va valorar les truites a concurs, l’integraren Cati Rivera, J. Lluís Pérez-Pozo i John Pallarets, els quals van degustar-les totes fins a arribar al veredicte final. La de Neus Galcerán, premiada com la més saborosa, era una truita feta amb patata, ceba, botifarra negra i formatge de cabra. La més original, creació sorgida dels fogons de Josep Crespi, portava pop gallec, pebrot verd, pebre vermell de la Rioja, ceba caramel·litzada i patata al forn.

Després de conèixer el veredicte del jurat, tots els assistents al concurs i els clients que hi havia en aquell moment al local van tenir l’oportunitat de tastar totes les truites. També alguns postres, com brunyols i coca artesana, que van dur ells mateixos. Segons Marcos Closa, aquestes van fer les delícies dels presents. Val a dir que tots els participants al concurs van rebre diferents regals dels patrocinadors que van donar suport a la proposta.

La mOd és un local molt atractiu, situat a tocar el passeig de Mar, que disposa d’una selecció de plats molt consolidats i originals que fan les delícies dels comensals. L’interior de la mOd té molta personalitat i la decoració manté una vinculació especial amb la música. En aquest sentit, fa poc va incloure un tocadiscs dels anys vint del segle passat que permet escoltar, amb un so ambiental relaxat, una àmplia col·lecció de vinils comprats als anys 50 a París amb la millor representació del jazz, blues i soul de l’època.