L’any 1980, naixia, de la il·lusió de Carlos i Esperanza, el bar Els Pescadors, un petit local amb una cuina de 4 metres quadrats ubicada a l’actual Capitania del Port pesquer de Roses. Poc temps després, es traslladaven a la platja de la Perola, on avui hi ha el Bar Restaurant L’Àncora. Des del 1984, compten amb clients de totes les nacionalitats, els quals, any rere any visiten l’establiment.

L’any 1988 van aixecar el nou bar Els Pescadors, situat a la llotja rosinca. Gràcies a l’estreta relació amb la gent del mar, poden oferir productes de la màxima qualitat. Fidels com són a una la clientela còmplice dels èxits obtinguts, segueixen treballant amb els mateixos productes elaborats des de fa trenta anys.

L’actual direcció del Bar Restaurant L’Àncora, per part del fill major de la família, Carlos Valero, continua mantenint la il·lusió dipositada per Carlos i Esperanza de prosperar, donant un toc generacional tant a les instal·lacions com als plats que serveixen, amb peix fresc i tapes de la Badia de Roses.

A L’Àncora, hi trobaran una sala condicionada per fer-hi dinars de grups i empreses en les dates que s’acosten de les festes de Nadal i de Cap d’Any. És un lloc privilegiat per la posta de sol. Els més petits poden jugar a la platja a plena vista de terrassa sobre la sorra. Una opció diürna que no decebrà. De nit, després d’un agradable sopar, l’ambient canvia subtilment per a oferir la cocteleria de qualitat.

BAR RESTAURANT L'ÀNCORA

ADREÇA: Avinguda de Rodhe, 62, de Roses

TELÈFON: 972 256 386

WEB: www.ancoraroses.com