Entre els molts atractius que té Empuriabrava hi ha el d’oferir una variada proposta de restauració per a tots els gustos i formats. Entre les més destacades per la seva clara aposta per un servei eficient, un espai acollidor i una cuina ben presentada a preus molt raonables hi ha el Bistró Montserrat, l’espai gastronòmic situat al costat del Supermercat Montserrat del carrer Sant Mori, a l’avinguda principal de la marina residencial.

L’establiment que dirigeix Álex Sánchez disposa d’un funcional i espaiós menjador interior, una acollidora terrassa exterior, un menjador en el primer pis que funciona com a reservat per a esdeveniments especials i servei de rostisseria amb una àmplia carta de menjar per a emportar. El restaurant és en mans d’un equip professional que parla diversos idiomes per atendre la variada clientela de la urbanització. Gràcies a la seva eficiència, el Bistró Montserrat s’ha convertit també en un lloc de trobada per a la gent del país.

El restaurant està obert durant tot el dia per esmorzar, dinar, sopar, banquets i àpats de grups. Donada la seva ubicació en l’epicentre del lleure empordanès i la bona disponibilitat d’aparcament en el seu entorn, el Bistró Montserrat és l’espai ideal per a les trobades de les festes nadalenques, tant per a les parelles, com per als àpats d’empresa o les trobades familiars, esportives i d’amics. El menjador del primer pis garanteix tota la intimitat necessària per a qualsevol celebració.

El restaurant ofereix una carta variada de plats i begudes per a poder gaudir de bon menjar i d’una bona estada a la marina residencial. «Preparem menús amb preus tancats pensant en els àpats especials d’aquestes festes», explica Álex Sánchez. Davant la previsió de demanda d’espais semblants, ara és un bon moment per a reservar-lo.

El Bistró Montserrat també és el lloc adequat per als professionals de qualsevol àmbit que han de menjar fora de casa i volen fer-ho bé amb una bona relació qualitat preu.

BISTRÓ MONTSERRAT

ADREÇA: carrer Sant Mori, 1, d'Empuriabrava

TELÈFON: 972 452 980

WEB: restaurantbistromontserrat.com