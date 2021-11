L’escriptor Lluís Romero va definir el restaurant Sa Gambina com «un far gastronòmic que enlluerna amb els seus plats». L’autor forma part de la llarga llista de clients que han trobat en aquest establiment una taula ben parada servida amb simpatia i professionalitat.

Fundat el 1968 per Tomàs Carreras i Octavia Borrell, Sa Gambinaés avui en mans de Jordi Carreras Borrell, continuador de l’empresa familiar, que també té a càrrec seu l’hostal Cristina i l’hotel Octavia.

El local va ser reformat fa un parell d’anys amb una decoració moderna, però que manté l’esperit mariner de la casa. Peixos, gambines, xarxes i cadires de balca donen el toc acollidor necessari a aquest establiment que ens ofereix cuina marinera típica de l’Empordà, amb plats suculents com els arrossos en les seves diferents varietats, sèpia amb mandonguilles, pollastre amb escamarlans o els típics i llaminers taps de Cadaqués.

El restaurant té una capacitat per a 120 persones i sempre és aconsellable anar-hi amb una reserva prèvia, un fet que cal destacar ara que s’acosta l’hora de preparar les festes i trobades nadalenques. Destaca l’ampli finestral que dona a la platja des de la Riba, un paisatge impagable que Sa Gambina sempre ha procurat mantenir.

Per a una visita completa

Cadaqués mereix sempre una visita a fons. Per a fer-hi estada, res millor que l’Hotel Octavia, situat a cinquanta metres de la platja i el centre del poble. Disposa d’habitacions individuals, dobles i triples molt acollidores, funcionals i lluminoses amb unes vistes excepcionals, equipades per a garantir el màxim confort. L’Hotel Ocatavia i el restaurant Sa Gambina es complementen per a ajudar-vos a passar moments especulars en el cor del parc natural del cap de Creus.