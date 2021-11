Amb vistes a la badia, el restaurant Portobello de Roses destaca per la cuina casolana i tradicional i, sobretot, per les especialitats en peix fresc i marisc de proximitat. El local, que disposa d’una bonica terrassa i d’un menjador amb ambientació marinera, és obert tots els dies de l’any, de les 7 del matí fins la 1 de la matinada. També per festes de Nadal i Cap d’Any quan els comensals poden degustar els plats de la carta com arrossos, fideuada i paelles.

Al restaurant Portobello s’ofereixen diàriament menús de migdia i de nit amb preus tancats, així com menús per a grups. Dins l’extensa carta que disposa s’inclouen moltes referències de la DO Empordà i d’altres denominacions.