El restaurant El Pelegrí està connectat al reconegut Hotel Pirineos, un hotel de ⭐quatre estrelles️⭐que té l’honor de tenir el certificat TripAdvisor Choice 2021. Ofereix un espai càlid i íntim, on espot degustar una exquisida cuina d’autor, cent per cent empordanesa. El seu xef, Javier Calderon i tot el seu equip, cuida tots els detalls perquè el client pugui gaudir del producte de proximitat i de qualitat. Es tracta d’un establiment molt acollidor ️on, a part de fer-hi un bon àpat, també s’hi pot anar a fer un aperitiu o una copa.

L’origen i la temporada dels productes de la seva cuina slow food són essencials per configurar el seu menú i la seva carta, que destaca per oferir una cuina tradicional adaptada als nous temps, des de tapes per anar fent boca, passant per amanides fresques i carpaccio fins al deliciós arròs de llamàntol amb aigua de mar, sense oblidar els peixos, com el rap o el turbot i les carns a la brasa com el llom baix Black Angus.

Tot es fa de forma artesanal, des dels aperitius fins a les postres, que són casolanes i delicioses, com ara el suculent pastís de mandarina o l’ou dalinià (ou de xocolata del 66% amb figures de Dalí i farcit de tres escumes. Cau xocolata blanca i almívar de llet), ideals per tancar un bon àpat.

El restaurant disposa de menú diari cada migdia (inclòs els diumenges) que sempre va variant per poder oferir un tastet de la variada qualitat dels seus productes. També disposa de carta tant al migdia com al vespre, amb un ampli ventall de propostes culinàries que es poden degustar acompanyades per una àmplia carta de vins de la DO Empordà.

Menús festius

Per les festes de Nadal, proposa també menús festius amb plats molt variats i elaborats, amb l’objectiu d’oferir una experiència gastronòmica per als sentits. Hi trobarem des dels canelons fins al plat d’escudella, clàssics de Nadal fins a cuinats més elaborats que sorprendran el paladar.

El restaurant també disposa d’una terrassa per a fumadors, sala d’actes, xarxa wifi i pàrquing. Està especialitzat en grups i tota mena de celebracions.