Situada al municipi de Vilamalla, amb una equipació d’última generació per poder elaborar les seves especialitats i tractar el producte amb el màxim respecte possible, des de l’any 1982, Collverd és l’empresa pionera en el sector a l’Estat espanyol. Controlen tot el procés, des de la cria dels ànecs a les seves granges, el sacrifici en el seu propi escorxador fins a l’elaboració artesanal de tots els seus productes.

Els seus ànecs, de la raça mulard, són animals que durant la seva cria estan a l’aire lliure a les granges de l’Empordà. La seva alimentació 100% natural és a base de cereals i, sobretot, blat de moro. «El nostre equip està format per professionals altament qualificats i implicats en l’empresa, aporten el seu valor humà per aconseguir la perfecció que és el nostre objectiu», explica Marc Solà, l’actual responsable de l’empresa. Tot això fa que Collverd sigui un referent a les cuines dels millors restaurants.

A Collverd, segueixen creixent i, durant els anys 2019 i 2020, han ampliat les seves instal·lacions en 1.500 m2. «Aquestes instal·lacions ens han permès crear una nova sala d’expedicions, l’espai de magatzem de congelació, amb una capacitat per a 250 palets, l’espai de magatzem de refrigeració, amb capacitat per 150 palets, i un espai polivalent i multifuncional, que és el Collverd Lab», remarca Solà.

Tot aquest nou espai els permet créixer, tant en expedicions com en producció, perquè el trasllat de les antigues sala d’expedicions i espais d’emmagatzematge de fred i congelat, els deixa molt d’espai per seguir creixent en creació de nous productes elaborats i en la secció d’envasats. També els permet millorar l’eficiència energètica, la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

A Collverd, estan molt agraïts a l’Administració, perquè part d’aquesta inversió ha sigut possible gràcies a una subvenció dels Fons PDR.cat2020 de la Unió Europea i excel·lentment gestionat pels serveis territorials de Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, destinats a inversions del sector agroalimentari.

Tallers i demostracions

El Collverd LAB espai multifuncional està equipat amb tots els millors i més moderns sistemes de cocció per poder experimentar i crear nous productes. Aquest espai també serveix per rebre, formar i ensenyar com treballar els nostres productes als professionals de la restauració i també han creat el Club Collverd on es fan tallers i demostracions gastronòmiques gurmet pels amants de la gastronomia. És un espai molt modern i equipat amb tota mena d’equips de cocció de la prestigiosa marca SMEG, partner de Collverd en aquest espai de show Cooking.