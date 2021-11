Un Cap d’Any inoblidable a Peralada

Prepareu-vos per viure una nit de gala amb un sopar exquisit, música en directe i, per descomptat, el tradicional cotilló per celebrar l’entrada d’any com es mereix al Mirador del Castell. Si voleu viure una nit de Cap d’Any exclusiva, Castell Peralada és el vostre lloc.

Un sopar de cinc estrelles

El luxós esdeveniment començarà a les nou del vespre. El sopar anirà a càrrec del prestigiós xef Paco Pérez, reconegut amb cinc estrelles Michelin, que ha dissenyat un menú d’alta cuina maridat amb vins i caves excel·lents escollits específicament per a cada plat. Com no podia ser d’una altra manera, la proposta culinària de primer nivell estarà acompanyada pels tradicionals dolços nadalencs i del raïm de la sort.

L’exclusiu sopar estarà amenitzat amb l’actuació en directe del crooner Stefano Palatchi, famós per les seves interpretacions de la música de Verdi, que ha actuat als auditoris més prestigiosos del país. Amb el seu quintet de músics versionarà els grans clàssics del jazz-swing, gràcies a la seva veu profunda i a la seva elegància i carisma sobre l’escenari.

Després de les campanades, arribarà el moment de celebrar l’any nou ballant fins a la matinada, al ritme de grans hits de tots els temps que posarà un DJ. A la festa hi haurà barra lliure inclosa amb el sopar fins a les tres de la matinada.

L’esdeveniment està dirigit a particulars i a grups petits. El preu inclou el cotilló, el sopar i el vi, el raïm, els dolços de Nadal i les copes que es prenguin durant la vetllada.

El sopar se celebrarà al privilegiat Mirador del Castell de Peralada, un espaiós i elegant saló per a esdeveniments a peus del Castell que farà que aquest Cap d’Any sigui inoblidable.

Es pot reservar taula trucant al 972 182 100, enviant un correu electrònic a peraladaresort@grupperalada.com, o consultant la web casinoperalada.com.